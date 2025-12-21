Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ο ΔΗΣΥ μπροστά στον καθρέφτη του ΕΛΑΜ - Η ομιλία της 4ης Ιουλίου, το ιδεολογικό dna και ο Γαβριήλ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Ο ΔΗΣΥ καλείται να διαχειριστεί μια υπαρξιακή απειλή και έναν αντίπαλο που δεν διστάζει να πει ψέματα για να πείσει τους δεξιούς ψηφοφόρους να στραφούν προς το ΕΛΑΜ

Όταν ανέλαβε την ηγεσία του ΔΗΣΥ η Αννίτα Δημητρίου τον Μάρτιο του 2023, διατυπώθηκαν ορισμένες αμφιβολίες από διάφορους παρατηρητές των πολιτικών εξελίξεων για το κατά πόσο θα μπορέσει να τα φέρει εις πέρας μια 37χρονη νεαρή πολιτικός, ιδιαίτερα σε εκείνο το κλίμα διχασμού που επικρατούσε στο μεγαλύτερο κόμμα της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Η νέα πρόεδρος του ΔΗΣΥ καλείτο να περπατήσει πάνω στις νάρκες που άφησαν πίσω τους οι προεδρικές εκλογές του 2023 και να συνενώσει τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα των αβερωφικών και των χριστοδουλιδικών εντός του κόμματος. Μια γυναίκα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον όπως η πολιτική, η οποία παρέλαβε κόμμα σε εμφύλιο σπαραγμό και έπρεπε να βρει τη χρυσή τομή, όχι μόνο εντός του κόμματος αλλά και στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώθηκε, όπου ένας συναγερμικός κέρδισε τις προεδρικέ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΛΑΜΑΚΡΟΔΕΞΙΑΔΗΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠρόεδρος ΔΗΣΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα