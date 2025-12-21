Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Φιντάν προς Ολγκίν: Στήριξη στη διαδικασία ΟΗΕ για Κυπριακό, «ρεαλιστική» μόνο η λύση δύο κρατών - Τι μεταδίδει το ΑΝΚΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ΑΝΚΑ μεταδίδει ότι οι προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ έχουν αποκτήσει εκ νέου δυναμική μετά την τριμερή συνάντηση του Δεκεμβρίου, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στα ΜΟΕς και στο ενδεχόμενο πιο δομημένων επαφών τους επόμενους μήνες.

Τη στήριξη της Τουρκίας στη διαδικασία που διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό εξέφρασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντησή του την Πέμπτη με την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο ΑΝΚΑ. Ταυτόχρονα, ο Φιντάν ανέφερε ότι η πιο ρεαλιστική προσέγγιση λύσης είναι η ειρηνική συνύπαρξη «δύο κρατών» δίπλα-δίπλα στο νησί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Όπως μεταδίδει το ΑΝΚΑ, η Ολγκίν ενημέρωσε τον Τούρκο ΥΠΕΞ για τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ μετά την τριμερή συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Φιντάν είπε ότι η Άγκυρα συνεχίζει να στηρίζει την τρέχουσα διαδικασία του ΟΗΕ, η οποία, όπως τόνισε, αποσκοπεί στην καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των πλευρών στο νησί και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η πρακτική συνεργασία αποτελούν βασικά στοιχεία για μια διαρκή και βιώσιμη διπλωματική πρόοδο.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ακόμη ότι, υπό το πρίσμα της μακροχρόνιας και αμετάβλητης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς, η πιο ρεαλιστική προσέγγιση λύσης για το Κυπριακό είναι η ειρηνική συνύπαρξη «δύο κρατών» δίπλα-δίπλα στο νησί.

Το ΑΝΚΑ μεταδίδει ότι οι προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ έχουν αποκτήσει εκ νέου δυναμική μετά την τριμερή συνάντηση του Δεκεμβρίου, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στο ενδεχόμενο πιο δομημένων επαφών τους επόμενους μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΔΙΕΘΝΗΤΟΥΡΚΙΑΟΗΕΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΥΠΕΞΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα