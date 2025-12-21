Φιντάν προς Ολγκίν: Στήριξη στη διαδικασία ΟΗΕ για Κυπριακό, «ρεαλιστική» μόνο η λύση δύο κρατών - Τι μεταδίδει το ΑΝΚΑ

Τη στήριξη της Τουρκίας στη διαδικασία που διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό εξέφρασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντησή του την Πέμπτη με την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο ΑΝΚΑ. Ταυτόχρονα, ο Φιντάν ανέφερε ότι η πιο ρεαλιστική προσέγγιση λύσης είναι η ειρηνική συνύπαρξη «δύο κρατών» δίπλα-δίπλα στο νησί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Όπως μεταδίδει το ΑΝΚΑ, η Ολγκίν ενημέρωσε τον Τούρκο ΥΠΕΞ για τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ μετά την τριμερή συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Φιντάν είπε ότι η Άγκυρα συνεχίζει να στηρίζει την τρέχουσα διαδικασία του ΟΗΕ, η οποία, όπως τόνισε, αποσκοπεί στην καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των πλευρών στο νησί και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η πρακτική συνεργασία αποτελούν βασικά στοιχεία για μια διαρκή και βιώσιμη διπλωματική πρόοδο.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ακόμη ότι, υπό το πρίσμα της μακροχρόνιας και αμετάβλητης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς, η πιο ρεαλιστική προσέγγιση λύσης για το Κυπριακό είναι η ειρηνική συνύπαρξη «δύο κρατών» δίπλα-δίπλα στο νησί.

Το ΑΝΚΑ μεταδίδει ότι οι προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ έχουν αποκτήσει εκ νέου δυναμική μετά την τριμερή συνάντηση του Δεκεμβρίου, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στο ενδεχόμενο πιο δομημένων επαφών τους επόμενους μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ