Δεν είναι περιστέρι της ειρήνης ο Έρχιουρμαν: Στον «Π» ο Τ/Κ υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Οικολόγων, Οζ Καραχάν

Σε σκληρή κριτική τόσο κατά της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη όσο και κατά του Τουφάν Έρχιουρμαν προβαίνει, με συνέντευξή του στον «Π», ο Τουρκοκύπριος υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου Οζ Καραχάν, ο οποίος κατεβαίνει με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Αναλύει τους λόγους για τους οποίους δεν πιστεύει ότι η εκλογή Έρχιουρμαν και η υποδοχή που έτυχε από το ε/κ πολιτικό κατεστημένο δημιουργούν θετικές συγκυρίες για λύση του Κυπριακού.

Ο κ. Καραχάν, που αποτελεί τον δεύτερο Τ/Κ υποψήφιο σε βουλευτικές εκλογές, δηλώνει σοσιαλιστής και ενεργός απέναντι στον εποικισμό και τους σφετερισμούς στα κατεχόμενα, μιλά για το Κυπριακό ως πρόβλημα κατοχής, απορρίπτοντας κάθε μορφή λύσης που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί σε απαρτχάιντ. Ακολούθως, εξηγεί γιατί θεωρεί την υποψηφιότητά του ως πράξη δημοκρατικής αποκατάστασης και περιγράφει ένα πολιτικό πρόγραμμα που συνδέει τη μάχη κατά της διαφθοράς με την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είστε ο δεύτερος Τ/Κ υποψήφιος σε βουλευτικές εκλογές στην ΚΔ από το 1963. Ποιο το μήνυμα της υποψηφιότητάς σας;

Η υποψηφιότητά μου είναι αποτέλεσμα ενός νομικού αγώνα με επικεφαλής τον Ιμπραήμ Αζίζ, ο οποίος συνέβαλε στην εξομάλυνση της δημοκρατικής λειτουργίας το 2004, θεμελιώνοντάς την στην έννοια της συνταγματικής ιθαγένειας, της ισότητας και της αρχής «ένα άτομο-μία ψήφος», όπως ισχύει σε κάθε κανονική χώρα. Η πρώτη υποψηφιότητα, στο πλαίσιο αυτής της εξομαλυμένης δημοκρατίας, καταγράφηκε το 2006 από την ποιήτρια και συγγραφέα Νεσέ Γιασίν, ευρέως γνωστή για το ποίημά της «Η δική μου η πατρίδα», το οποίο αργότερα μελοποιήθηκε από τον θρυλικό Μάριο Τόκα. Η δική μου υποψηφιότητα είναι η δεύτερη. Θεωρώ ότι αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η κατοχική Τουρκία και άλλες εξωτερικές δυνάμεις προετοιμάζονται να μας επιβάλουν μια ακόμη λύση τύπου απαρτχάιντ το 2026. Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη: Δεν χρειαζόμαστε το εγκληματικό σας απαρτχάιντ σε μια περιοχή που γέννησε τη δημοκρατία.

Οι αγώνες του

Πώς συστήνεστε στον κυπριακό λαό;

Είμαι ένας άνθρωπος που στέκεται απέναντι σε ρατσιστικά και αντιδημοκρατικά συστήματα, όπως είναι ορισμένα στοιχεία του Συντάγματος του 1960 αλλά και οι λεγόμενες λύσεις που μας επιβλήθηκαν, και συνεχίζουν να μας επιβάλλονται, από ξένες δυνάμεις που ακολουθούν στρατηγικές τύπου «διαίρει και βασίλευε».

Έχετε επίσης δραστηριοποιηθεί ενεργά ενάντια στον εποικισμό και στον σφετερισμό περιουσιών στα κατεχόμενα...

Μετά τη σύλληψη από τις ιταλικές Αρχές, και τη μετέπειτα απελευθέρωση από τις κυπριακές Αρχές, του Τ/Κ δικηγόρου Ακάν Κιουρσάτ, ο οποίος εμπλεκόταν στην καταπάτηση ε/κ περιουσιών, η Ένωση Κυπρίων και το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών προχώρησαν σε νέα στρατηγική με στόχο να υποχρεώσουν την κυβέρνηση να διώξει ποινικά τους υπεύθυνους αυτών των εγκλημάτων. Δώσαμε στη δημοσιότητα στοιχεία για 60 εταιρείες και τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτές. Ως αποτέλεσμα της πίεσης, της επιμονής και της δημόσιας έκθεσης του θέματος, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις. Η πιο γνωστή υπόθεση αποκάλυψε τουρκοϊσραηλινή συνεργασία στα κατεχόμενα, με κεντρικό πρόσωπο τον Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος έχτισε περίπου 10.000 οικιστικές μονάδες σε ε/κ περιουσίες. Μέσα από αυτές τις συλλήψεις, η παράνομη κατασκευαστική δραστηριότητα στα κατεχόμενα υποχώρησε για πρώτη φορά από το 1974. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αντιμετώπιζε 242 κατηγορίες, ο Αϊκούτ καταδικάστηκε τελικά σε μόλις πέντε χρόνια φυλάκισης στην Κύπρο, έπειτα από πολιτικές πιέσεις. Ως αποτέλεσμα, ένας εγκληματίας που διευκόλυνε τον εποικισμό δεκάδων χιλιάδων παράνομων εποίκων θα μπορεί να αποφυλακιστεί σε λίγους μήνες. Ως Κύπριοι, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας, τόσο η Ένωση Κυπρίων όσο και το Κίνημα Οικολόγων βρέθηκαν στο στόχαστρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Προσωπικά δέχθηκα απειλές κατά της ζωής μου και εφημερίδες που συνδέονται με τους Γκρίζους Λύκους έγραψαν ανοιχτά ότι πρέπει να «φιμωθώ». Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Παρά ταύτα, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Για αυτό και το 2026 είναι μια κρίσιμη χρονιά, όχι μόνο για τους εκτοπισμένους λόγω της κατοχής αλλά για την ίδια την ύπαρξη και το μέλλον όλων των Κυπρίων.

Οι Οικολόγοι

Ποιο πολιτικό πρόγραμμα θα υπηρετήσετε σε περίπτωση εκλογής σας;

Το πολιτικό μου πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τις θέσεις μου για τα πιο επείγοντα και πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν η χώρα και ο λαός μας. Βασίζεται στην υπεράσπιση του βιοτικού επιπέδου έναντι στο συντριπτικό κόστος ζωής, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην πολιτική, στη στήριξη των νέων και των οικογενειών τους ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να χτίσουν το μέλλον τους εδώ, στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της διατροφικής αυτάρκειας, καθώς και στην υπεράσπιση της πλήρους κυριαρχίας, της ενότητας και της ανεξαρτησίας της ΚΔ απέναντι στην κατοχή, τα ξένα στρατεύματα, τα εγγυητικά καθεστώτα και κάθε σχέδιο που διαλύει το κράτος. Το πρόγραμμα αυτό δεν αποτελεί αφηρημένη ρητορική αλλά δέσμευση για κοινωνικά προσανατολισμένες, δημοκρατικές και κυρίαρχες πολιτικές που υπηρετούν την πλειοψηφία της κοινωνίας.

Υπήρξατε μέλος κομμουνιστικών κομμάτων στο εξωτερικό και είστε ενεργός στην οργάνωση Ένωση Κυπρίων. Ποιο ήταν το σκεπτικό σας για ένταξή στο Κίνημα Οικολόγων; Ταυτίζεστε πολιτικά μαζί του;

Είμαι σοσιαλιστής, αντιιμπεριαλιστής και πατριώτης, εμπνευσμένος από τους αγώνες ανθρώπων όπως ο Βάσος Λυσσαρίδης και ο Ιχσάν Αλί. Η Ένωση Κυπρίων είναι μια οργάνωση που αντικατοπτρίζει αυτές τις αρχές, τόσο σε σχέση με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες λόγω ανίκανης και διεφθαρμένης διακυβέρνησης όσο και σε σχέση με το ίδιο το Κυπριακό. Για τον λόγο αυτόν, η Ένωση Κυπρίων συμμετέχει στη Συνεργασία Πολιτών, δηλαδή συνεργάζεται επίσημα με το Κίνημα Οικολόγων. Σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τη διαφθορά, το περιβάλλον, τη φυγή των νέων στο εξωτερικό και το Κυπριακό, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική δύναμη στην Κύπρο με την οποία να ταυτιζόμαστε πολιτικά. Αν κοιτάξει κανείς τη Βουλή βλέπει είτε μεγάλα κόμματα που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή της κατάσταση είτε άλλα κόμματα που συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα στη διακυβέρνηση. Στις εκλογές αυτές εμφανίζονται και κάποια νέα κόμματα με ρητορική κατά της διαφθοράς. Όμως η ρητορική από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα. Ακόμη και οι πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις μιλούν με ωραία λόγια κατά της διαφθοράς. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι το μόνο κόμμα με περισσότερα από 30 χρόνια ενεργής πολιτικής παρουσίας και με καθαρό πολιτικό μητρώο, αναγνωρισμένο από την κοινωνία. Για αυτούς τους λόγους, και για πολλούς ακόμη, ταυτιζόμαστε πολιτικά μαζί του.

Οι δύο ηγέτες

Σε σχέση με το Κυπριακό, πώς βλέπετε τις εξελίξεις μετά την ανάληψη της ηγεσίας των Τ/Κ από τον Τουφάν Έρχιουρμαν και τις πρώτες επαφές με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη;

Έχουμε εισέλθει στην πιο πολιτικά επικίνδυνη περίοδο για την Κύπρο από το 1974 και, δυστυχώς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κυβέρνησή του συγκαταλέγονται στους βασικούς αρχιτέκτονες αυτής της κατάστασης. Πρώτα απ’ όλα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν δεν είναι ηγέτης των Τ/Κ. Οργανώσεις όπως το Παγκύπριο Κίνημα Ελευθερίας, πολλοί δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άνθρωποι σαν εμάς είχαν προειδοποιήσει ότι η αναγνώριση «εκλογών» στα κατεχόμενα νομιμοποιεί την αποικιοποίηση. Πριν και μετά από αυτές τις λεγόμενες εκλογές, επανειλημμένα δήλωσα ότι ο Έρχιουρμαν δεν αποτελεί εναλλακτική του Ερσίν Τατάρ αλλά είναι πολιτικά ακόμη πιο επικίνδυνος. Παρ’ όλα αυτά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν από τους πρώτους που τον συνεχάρησαν και τον εξήραν, μαζί με κόμματα όπως ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίστηκε το καθεστώς του Έρχιουρμαν, παρά τη σκληρότερη ρητορική του εναντίον της ΚΔ. Ακόμη και στελέχη του ίδιου του κόμματός του είχαν επικρίνει τη στάση του έναντι των Ε/Κ και τον είχαν συγκρίνει με τον Τατάρ. Κι όμως, με τη βοήθεια της κυβέρνησής μας και άλλων, αυτός ο «γύπας» παρουσιάστηκε στα διεθνή Μμέσα σαν «περιστέρι της ειρήνης». Μετά από τέτοια λάθη, δεν μπορεί κανείς να αναμένει θετικές εξελίξεις. Ο Έρχιουρμαν εκπροσωπεί τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Τουρκίας. Απαιτεί προνόμια για τους παράνομους εποίκους, εισάγει εκβιασμούς, όπως η απειλή ότι αν οι Ε/Κ απορρίψουν μια επιβεβλημένη λεγόμενη λύση, τότε, το παράνομο καθεστώς θα πρέπει να αναγνωριστεί διεθνώς, και επιμένει ότι η συνέχιση των τουρκικών εγγυήσεων αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Ενιαίο κράτος

Ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή μορφή λύσης του Κυπριακού;

Θα επαναλάβω αυτό που λέω πάντα: Για να βρεθεί λύση, πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί σωστά το πρόβλημα. Οι κατακτητές και οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις προτιμούν να παρουσιάζουν το Κυπριακό ως πρόβλημα «διαίρεσης», πλαισιώνοντάς το ως διακοινοτική σύγκρουση. Πολιτικές ελίτ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Χριστοδουλίδη και ιδίως των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, μιλούν επανειλημμένα για «διαίρεση» και «κατοχή» στην ίδια πρόταση, κάτι που συνιστά αντίφαση. Αυτή η έλλειψη σαφήνειας και ειλικρίνειας βοηθά μόνο τους κατακτητές να συγκαλύπτουν τα εγκλήματά τους, παρουσιάζοντας την Κύπρο ως διαιρεμένο νησί αντί ως κατεχόμενο. Ένας τόπος δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα διαιρεμένος και κατεχόμενος. Αρκεί να δει κανείς άλλα παραδείγματα. Παρά την πολυπλοκότητα των ξένων παρεμβάσεων, των γεωπολιτικών ανταγωνισμών και των ηγεμονικών επιδιώξεων του ΝΑΤΟ, κανένας Γεωργιανός ή Ουκρανός πολιτικός δεν περιγράφει τη χώρα του ως «διαιρεμένη». Κάτι τέτοιο θα θεωρείτο προδοσία, καθώς νομιμοποιεί τετελεσμένα και παράνομα μορφώματα. Το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο. Για μένα, το Κυπριακό είναι πρόβλημα κατοχής και εποικισμού, όχι διαίρεσης. Ως Κύπριοι, αξίζουμε να ζούμε σε ένα κανονικό κράτος, όπως κάθε άλλος λαός στον κόσμο, ένα κράτος χωρίς γεωγραφικούς διαχωρισμούς με βάση φυλετικά ή θρησκευτικά κριτήρια. Αξίζουμε να ζούμε σε μια χώρα θεμελιωμένη στη δημοκρατική ενότητα. Στις εκλογές συμμετέχουμε ήδη με την αρχή «ένα άτομο-μία ψήφος», όπως σε κάθε δημοκρατικό κράτος, δικαίωμα που κατακτήθηκε μέσα από μακροχρόνιο και δύσκολο αγώνα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτές οι κατακτημένες δημοκρατικές αρχές να υπονομευθούν από συστήματα απαρτχάιντ που μας επιβάλλονται από εξωτερικές δυνάμεις με στόχο να διατηρήσουν τον έλεγχο στο νησί. Θα υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας, τη δημοκρατία μας και το δικαίωμά μας σε ένα ελεύθερο και κυρίαρχο μέλλον.