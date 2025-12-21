Δεν πολιτευόμαστε ως τιμωροί: Οι συμπρόεδροι του Volt, Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς στον «Π»

Για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, το Κυπριακό και την προοπτική συνεργασίας με άλλα κόμματα, μιλούν στον «Π» οι συμπρόεδροι του Volt, Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς, τονίζοντας ότι το κόμμα δεν έχει ιδεολογικές αγκυλώσεις αλλά κρίνει με βάση πολιτικές. Το Volt, διαμηνύουν, στηρίζει την προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων αλλά περιμένει από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Αναφέρουν επίσης ότι το Volt θα στηρίξει τη νέα πρόταση του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών «εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αντιπροτάσεις και τροποποιήσεις που ήδη μελετά η επιτροπή οικονομικών» του κόμματος. Εξηγούν τους λόγους για τους οποίους καταψήφισαν αντίστοιχη πρόταση που είχε καταθέσει το ΑΚΕΛ στο παρελθόν και σημειώνουν πως «δεν πολιτευόμαστε ως τιμωροί αλλά ως κοινωνοί διεξόδου από τα αδιέξοδα». Απαντούν επίσης για το δίλημμα των προεδρικών εκλογών του 2028 και καταθέτουν την πρόταση του κόμματος στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης και του στεγαστικού προβλήματος.

Ανδρομάχη Σοφοκλέους

Θα μπούμε στη νέα Βουλή

To Volt πότε θα προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές;

Αυτή τη στιγμή οι επαρχιακές επιτροπές προτείνουν πρόσωπα στο Πολιτικό Συμβούλιο για τα ψηφοδέλτια και ήδη έχουν αναφερθεί στον Τύπο ορισμένα ονόματα υποψηφίων. Θεωρούμε ότι τέλος Ιανουαρίου θα επισημοποιηθούν και θα εγκριθούν από τα μέλη του Volt τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Σε κάποιες δημοσκοπήσεις το Volt φαίνεται να εισέρχεται στη Βουλή και σε άλλες όχι.

Όντως υπάρχει η εικόνα που περιγράφετε αλλά επειδή είμαστε μικρό κόμμα σε πολλά δείγματα δεν αποτυπώνεται η δυναμική μας. Συνεπώς λαμβάνουμε υπόψη τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι εάν οι έρευνες της κοινής γνώμης έδιναν το αποτέλεσμα, τότε, δεν θα χρειάζονταν οι εκλογές. Εμείς πιστεύουμε ότι θα εισέλθουμε στη νέα Βουλή και ότι υπάρχει εκείνο το κρίσιμο ποσοστό ψηφοφόρων που αντιλαμβάνεται ποιοι είναι οι σκοποί και οι επιδιώξεις του Volt. Θεωρούμε ότι αυτό που κτίζει το Volt και το μεγάλο λανσάρισμα του κόμματος από τον Φεβρουάριο θα μας βοηθήσουν να εισέλθουμε στη νέα Βουλή.

Κυπριακό

Φαίνεται να υπάρχει σοβαρή κινητικότητα στο Κυπριακό. Στηρίζετε και συμφωνείτε με τις κινήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη;

Στηρίζουμε την προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δείχνει να έχει διάθεση να εμπλακεί σε συνομιλίες. Από εκεί και πέρα, αναμένουμε περισσότερες κινήσεις από τον Πρόεδρο μιας ημικατεχόμενης χώρας και κυρίως όσον αφορά στην αίσθηση ότι επείγει η λύση του Κυπριακού. Δεν είμαστε σίγουροι για το τελευταίο και αν το βλέπουμε στις κινήσεις του Προέδρου. Επίσης, δεν είμαστε σίγουροι αν από τις κινήσεις του Προέδρου σχηματίζεται η αντίληψη ότι αυτός ο τόπος έχει ανάγκη την ειρήνη. Αντίθετα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυξάνει τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που τάσσονται κατά της ομοσπονδίας και δημιουργείται το ερώτημα εάν ο Πρόεδρος, που χρειάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο, μπορεί να κάνει τα κρίσιμα βήματα σε σχέση με το Κυπριακό.

Προεδρικές

Το Volt αποφεύγει να τοποθετηθεί στον ιδεολογικό άξονα Αριστερά – Δεξιά. Ωστόσο ποια θα ήταν η επιλογή του Volt εάν υπήρχε το δίλημμα της συμμαχίας για τις προεδρικές εκλογές του 2028, με δύο υποψηφίους που ένας θα στηρίζεται από την Αριστερά, το ΑΚΕΛ δηλαδή, και ο άλλος από τη Δεξιά, δηλαδή τον ΔΗΣΥ και άλλες κεντροδεξιές δυνάμεις;

Είναι πολύ νωρίς για να απαντήσουμε σε μια τέτοια ερώτηση. Όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις ανησυχίες του Volt σε ορισμένα θέματα που αφορούν τον ΔΗΣΥ. Αναφέρομαι στο συγκεκριμένο κόμμα διότι διακυβέρνησε τον τόπο για δέκα χρόνια με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και είναι αρκετά κοντά στις πολιτικές που εφαρμόζει ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με τη διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη και θεωρούμε ότι βούτηξε το νησί στον βούρκο της διαφθοράς και οδήγησε σε αδιέξοδο το Κυπριακό. Επίσης, βλέπουμε να υπάρχει μια σύμπνοια της συντηρητικής Δεξιάς σε πάρα πολλά ζητήματα, η οποία θέλει να μας πάρει πίσω σε μη φιλελεύθερες και μη δημοκρατικές απόψεις. Άρα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε τώρα, διότι δεν γνωρίζουμε για ποιον ΔΗΣΥ μιλούμε το 2028. Αν μιλάμε για τον ΔΗΣΥ ο οποίος εκπροσωπεί όλα όσα έχω περιγράψει, τότε, προφανώς είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα δίναμε λευκή επιταγή σε οποιαδήποτε άλλη συμμαχία. Το Volt δεν έχει ιδεολογικές αγκυλώσεις, κρίνουμε με βάση πολιτικές. Το Volt είναι ένας χώρος που εκφράζει μια σοβαρή, δημοκρατική και φιλελεύθερη φωνή, σε μια ευρωπαϊκή Κύπρο. Άρα ούτε με τυχόν αντιευρωπαϊκά συνθήματα της άλλης πλευράς μπορούμε να συνταυτιστούμε.

Πάνος Παρράς

Είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς

Το ΑΚΕΛ επανέφερε την πρόταση για φορολόγηση των τραπεζών. Την προηγούμενη φορά το Volt διαφώνησε. Αυτή τη φορά τι θα πράξει το κόμμα σας και ποια είναι η λογική πίσω από τη στάση σας;

Ως κόμμα πραγματιστικό προωθούμε πολιτικές που επιλύουν προβλήματα και όχι θέσεις-πυροτεχνήματα. Καταψηφίσαμε την προηγούμενη πρόταση καθώς, πέραν της προχειρότητας και αντισυνταγματικότητας, υπήρχε τεράστια πιθανότητα οι τράπεζες να μετακυλήσουν το κόστος στους καταθέτες και δανειολήπτες. Πιο πολύ έμοιαζε να στοχεύει στο θυμικό των πολιτών και την τιμωρία των τραπεζών παρά στην αντιμετώπιση των υψηλών επιτοκίων, της υψηλής ρευστότητας και της παντελούς έλλειψης ανταγωνισμού. Κατ’ εμάς, αυτή είναι η επιτομή του λαϊκισμού. Δεν πολιτευόμαστε ως τιμωροί αλλά ως κοινωνοί διεξόδου από τα αδιέξοδα. Στην ανάγνωση του προβλήματος συμφωνούμε με το ΑΚΕΛ αλλά θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή στην επίλυση και θα στηρίξουμε εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αντιπροτάσεις και τροποποιήσεις που ήδη μελετά η επιτροπή οικονομικών του Volt.

Το Volt είναι υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας και της μείωσης των κρατικών παρεμβάσεων;

Είμαστε υπέρ της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς με την κατάλληλη θεσμική εποπτεία. Χωρίς το απαραίτητο νομικό πλαίσιο και την εποπτεία, δεν μπορεί να υπάρξει ελεύθερη οικονομία αλλά η «ζούγκλα» των ολιγοπωλίων με αυξημένο κόστος για τους πολίτες. Θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει για να διορθώνει στρεβλώσεις που δημιουργεί η αγορά και ταυτόχρονα να ρυθμίζει μέσα από τις πολιτικές του τη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου εισοδήματος. Εάν ο απώτερος στόχος είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί σήμερα να επιτευχθεί. Δείτε, για παράδειγμα, το στεγαστικό. Χωρίς τα κατάλληλα κίνητρα και αντικίνητρα από πλευράς Πολιτείας, όπως γίνεται σε τόσες άλλες χώρες του δυτικού κόσμου, δεν μπορεί να διορθωθεί το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης οικιστικών μονάδων.

Στήριξη πολιτών

Ποια είναι η θέση του Volt στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης;

Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανάκτηση μέρους των εισοδημάτων που έχουν απωολέσει τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα τα τελευταία 20 χρόνια από τον πληθωρισμό. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, σίγουρα έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα. Όμως στα φυσικά πρόσωπα η μεταρρύθμιση δεν αγγίζει την ουσία της απώλειας εισοδημάτων και ευημερίας. Ένας στους δύο πολίτες δεν φορολογείται και δεν θα δει όφελος, ενώ θα πληρώσει μέρος της απώλειας των κρατικών εσόδων μέσω της έμμεσης φορολογίας που είναι αντίστροφα προοδευτική. Χρειαζόμαστε μία πιο τολμηρή μεταρρύθμιση και στο Volt ήμασταν οι πρώτοι που τον περασμένο Ιούνιο παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας ώστε να ενισχυθεί η προοδευτικότητα, η εισπραξιμότητα και οι στρεβλώσεις του παρόντος φορολογικού συστήματος.

Πώς μπορεί να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα στην Κύπρο;

Αναμέναμε να δούμε στη φορολογική μεταρρύθμιση τουλάχιστον τη φορολόγηση της αδρανούς περιουσίας, για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Αυτή ήταν άλλωστε και η παραδοχή της ομάδας που ετοίμασε την πρόταση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το τέλος αδρανούς ακινήτου είναι βασική προϋπόθεση-αντικίνητρο για να λειτουργήσουν τα κίνητρα αύξησης του αποθέματος οικιστικών μονάδων στα αστικά κέντρα, ώστε να μειωθούν τιμές αγοράς και ενοίκια. Δυστυχώς, κυβέρνηση και λοιπά πολιτικά κόμματα είναι απρόθυμα να αναλάβουν τέτοιο πολιτικό κόστος. Εμείς έχουμε σχεδιάσει ολοκληρωμένη πρόταση κινήτρων και αντικινήτρων για το στεγαστικό, όπως επίσης και για ανάπτυξη της κοινωνικής στέγασης με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Συναίνεση

Με ποια κόμματα θα συνεργαστεί το Volt εάν εισέλθει στη Βουλή;

Το Volt δεν έχει ιδεολογικές αγκυλώσεις. Θα συνεργαστεί με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν να στηρίξουν εφαρμόσιμες πολιτικές προς επίλυση των μεγάλων αδιεξόδων που αντιμετωπίζει η χώρα. Με όσα κόμματα, πλην του ΕΛΑΜ, έχουν διάθεση να υποστούν πολιτικό κόστος ώστε να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του τόπου. Ως το κόμμα που υποστηρίζει την ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού και την περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης, υιοθετούμε την αρχή της διαβούλευσης και της συναίνεσης ώστε να λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες των άλλων κομμάτων και να προχωράμε αποφασιστικά με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.