Χριστοδουλίδης προς Τ/κ: Επιστροφή στο Κραν Μοντανά και ΔΔΟ - «Ας θέσουμε όλα τα ζητήματα στο τραπέζι μαζί»

Για σημαντικά μηνύματα προς την τ/κ κοινότητα σε δηλώσεις του σε Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους που βρέθηκαν χθες στα Λεύκαρα για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων και του λογότυπου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ γράφει στο κύριο πρωτοσέλιδό της σήμερα η ηλεκτρονική "Μπουγκιούν Κίπρις", δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την εκδήλωση και του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τους Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη η ad-hoc Επιτροπή για το κοινοτικό κεκτημένο να επαναρχίσει άμεσα τις εργασίες της, ζητώντας επιστροφή στη διαδικασία που κατέρρευσε το 2017.

«Είμαι ευχαριστημένος που οι Τουρκοκύπριοι πολίτες μας αποτελούν μέρος της εθνικής προσπάθειας. Η ad hoc Επιτροπή θα πρέπει να επαναλειτουργήσει και να αρχίσει να εργάζεται αμέσως μόλις ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις», σημείωσε. Δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντάνα «Ήμασταν πολύ κοντά σε μια λύση τότε. Μια λύση win-win είναι δυνατή εάν υπάρχει σαφής πολιτική βούληση», ανέφερε, όπως αναφέρεται.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την εκ περιτροπής προεδρία, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε – σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα - ότι το ζήτημα δεν μπορεί να συζητηθεί μεμονωμένα. «Η διακυβέρνηση και η κατανομή εξουσιών είναι μία από τις έξι κύριες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της εκ περιτροπής προεδρίας. Ας μην επικεντρωθούμε σε μία μόνο κατηγορία. Ας θέσουμε όλα τα ζητήματα στο τραπέζι μαζί», είπε.

Υπενθυμίζοντας ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ορίζουν το πλαίσιο μιας ομοσπονδίας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι δεν θέτει προϋποθέσεις. «Ούτε εγώ μπορώ να υπαγορεύσω στην τ/κ πλευρά ούτε η τ/κ πλευρά μπορεί να μου υπαγορεύσει. Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι», ανέφερε.

Απαντώντας στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι Τουρκοκύπριοι σχετικά με το SAFE και τις αμυντικές συνεργασίες, συνεχίζει το δημοσίευμα, ο κ. Χριστοδουλίδης έδωσε μια κατηγορηματική απάντηση: «Δεν υπάρχει στρατιωτικοποίηση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η μόνη στρατιωτικοποίηση είναι ο τουρκικός στρατός, ο οποίος βρίσκεται στο νησί από το 1974». Δηλώνοντας ότι οι τριμερείς συνεργασίες στην άμυνα και την ενέργεια δεν στρέφονται εναντίον της Τουρκίας, είπε, όπως αναφέρεται πως «εργαζόμαστε με θετική ατζέντα. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω τις ίδιες συνεργασίες με την Τουρκία έπειτα από μια λύση».

Όταν ρωτήθηκε αν θα επισκεφθεί τα κατεχόμενα για να στείλει ένα θερμό μήνυμα στους Τουρκοκύπριους, ο Χριστοδουλίδης απάντησε: «Συζητάμε τη διεξαγωγή κοινών συναντήσεων με τον κ. Έρχιουρμαν. Ωστόσο, το πιο σημαντικό ζήτημα στο οποίο επικεντρώνομαι αυτή τη στιγμή είναι η έναρξη των διαπραγματεύσεων».

Η "Μπουγκιούν Κίπρις" γράφει ότι στην εκδήλωση στα Λεύκαρα ανακοινώθηκε το κύριο πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας και πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνόψισε το όραμα της προεδρίας σε πέντε σημεία: 1. Αυτονομία μέσω της ασφάλειας, της άμυνας και της ετοιμότητας· 2. Αυτονομία μέσω της ανταγωνιστικότητας· 3. Μια αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιχτή στον κόσμο· 4. Μια Ένωση βασισμένη σε αξίες· 5. Ένας ισχυρός προϋπολογισμός της ΕΕ για την υποστήριξη αυτών των στόχων.

Με τίτλο «Χριστοδουλίδης: Πιστεύω στη λύση» η Αϊσού Μπασρί Ακτέρ, που ήταν μεταξύ των δημοσιογράφων που πήγαν χθες στα Λεύκαρα, γράφει σήμερα στη "Γενί Ντουζέν" ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε σε ερωτήσεις Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να επαναρχίσουν το συντομότερο δυνατό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντάνα και ότι πιστεύει ακράδαντα και ελπίζει σε μια λύση που θα είναι win-win.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει για να έρθουν οι Τουρκοκύπριοι πιο κοντά στην ΕΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι το κεκτημένο της ΕΕ έχει ανασταλεί επί του παρόντος και σχετικά με την πρόταση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας στην τελευταία συνάντηση όπως η ad hoc επιτροπή ξεκινήσει τις εργασίες της το συντομότερο δυνατό, είπε: «Όπως μετέφερα στον Τουρκοκύπριο ηγέτη στην πρόσφατη συνάντησή μας, είμαι υπέρ αυτής της επιτροπής και πιστεύω ότι με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση στο Κυπριακό, και αυτή η επιτροπή θα πρέπει επίσης να επαναλάβει αμέσως τις εργασίες της», ανέφερε.

Η Μπασρί Ακτέρ γράφει ότι ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης πως με την εκλογή Έρχιουρμαν έχει αναδυθεί μια νέα προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και ο ίδιος έχει πίστη και αισιοδοξία. Πρόσθεσε ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διασφαλίσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να συνεχιστούν από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντάνα το 2017, με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες.

Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης επεσήμανε επίσης ότι η βάση των διαπραγματεύσεων είναι μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, υπογραμμίζοντας τη θετική του άποψη για μια λύση που θα βασίζεται σε αυτή τη βάση.

Για την εκ περιτροπής προεδρία και τις αναφορές του ΠτΔ, η τουρκοκύπρια δημοσιογράφος αναφέρει ότι αυτός δήλωσε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός των έξι κύριων σημείων (του πλαισίου Γκουτέρες) κα πως δεν θα επιβάλει καμία προϋπόθεση στην τουρκοκυπριακή ηγεσία ή στην Τουρκία.

«Ωστόσο, αν δεν καθίσουμε και δεν συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, θα κάνουμε μόνο δηλώσεις στον Τύπο», είπε ο κ. Χριστοδούλης, προσθέτοντας: «Ας ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε το 2017. Αν όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, παρουσιάσουν μια σαφή πολιτική, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση που θα είναι επωφελής για όλες τις πλευρές».

Πηγή: ΚΥΠΕ