Αβέρωφ: «Απολογούμαι που χαλώ το κλίμα των ημερών, αλλά κουτσούρεψαν τον κατώτατο μισθό»

«Τελικά ο κατώτατος μισθός για το 2026 ορίστηκε στα 1.088 ευρώ. Μεγάλα λόγια, πολλές ανακοινώσεις, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα δεν έχει κανένα αντίκρισμα για τους εργαζόμενους που ζουν στο όριο» ανέφερε ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σε ανάρτηση του στο Χ δήλωσε ότι «η κυβέρνηση μίλησε για «σύγκλιση στο 60%», για «ισχυρή στήριξη», για «ευρωπαϊκή κατεύθυνση». Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική,ο τρόπος που καθορίστηκε ο κατώτατος είναι μεθοδολογικά λανθασμένος και κοινωνικά άδικος.

Όπως αναφέρει, «με λογιστικές αλχημείες κούρεψαν τον νέο κατώτατο μισθό τουλάχιστον κατά 100 ευρώ τον μήνα και με προκλητικό τρόπο το παρουσιάζουν ως βελτίωση». Προσθέτει ότι προς το παρόν αναφέρεται μόνο σε ένα βασικό σημείο και ότι θα επανέλθει με περισσότερες λεπτομέρειες μετά τις γιορτές, απολογούμενος παράλληλα «που χαλά το κλίμα των ημερών».

Ο κ. Νεοφύτου επισημαίνει ότι «δεν αποφασίζεις για τον κατώτατο μισθό του 2026 με βάση τον διάμεσο μισθό του 2024», τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα του 2026 με μισθό που βασίζεται σε δεδομένα δύο χρόνια παλαιότερα, και ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι.«Το πλέον απαράδεκτο είναι ενώ τους κουτσουρεύουν τον μισθό, επικαλούνται και την συμπερίληψη της ΑΤΑ», σημείωσε.

Καλύτερα να τους αναπροσάρμοζαν τον κατώτατο του 2026 με βάση τον προβλεπόμενο διάμεσο του 2026 έστω και χωρίς την πολυδιαφημιζόμενη - και κακοσχεδιασμένη- ΑΤΑ. Σε τέτοια περίπτωση οι δικαιούχοι θα επωφελούντο πέραν των 100 ευρώ τον μήνα.