Παραιτήθηκε ο Τσίγκης από κοινοβουλευτικός συνεργάτης του Γιακουμή

Την παραίτησή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού συνεργάτη του ανεξάρτητου βουλευτή Αμμοχώστου, Μιχάλη Γιακουμή, υπέβαλε ο Χρίστος Τσίγκης, μετά την επιστροφή του βουλευτή στο ΔΗΚΟ.

Σε επιστολή του προς τον κ. Γιακουμή, ο κ. Τσίγκης αναφέρει ότι, κατόπιν της προσχώρησης του Μιχάλη Γιακουμή σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, καταθέτει θεσμικά και γραπτώς την παραίτησή του από τα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού συνεργάτη.

Ο κ. Τσίγκης σημειώνει ότι, παρότι οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες εργοδοτούνται θεσμικά από τα κόμματα, ανέλαβε καθήκοντα κοινοβουλευτικού συνεργάτη του κ. Γιακουμή από την 1η Νοεμβρίου 2024, μετά τις σχετικές διαδικασίες εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας και με ενημέρωση της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης της Βουλής για την αλλαγή.

Στην επιστολή του, ευχαριστεί τον κ. Γιακουμή για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκε, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του συνέβαλε ουσιαστικά στην κοινοβουλευτική δράση, με έμφαση σε θέματα ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών, καθώς και στην προώθηση προτάσεων νόμου που, σε αρκετές περιπτώσεις, εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Ολομέλεια.

Καταλήγοντας, ο κ. Τσίγκης τονίζει ότι για λόγους αρχών και πολιτικής δεοντολογίας δεν μπορεί να συμπορευθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του βουλευτή, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, εφόσον το επιτρέψουν οι πολιτικές εξελίξεις.

«Παραμένω, ωστόσο, της απόψης ότι οι μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να δημιουργήσουν εκ νέου προϋποθέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο κοινών στόχων και αγώνων».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσίγκης, μετά την ήττα του στις Δημοτικές εκλογές, όπου έθεσε υποψηφιότητα για τη Δημαρχεία του Στροβόλου, στις 17 Ιουνίου 24, είχε παραιτηθεί από τη θέση του τομεαρχη του στρατηγικού/πολιτικού σχεδιασμού και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΗΠΑ.