Αφρικανική σκόνη: Τι μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό - Πώς να προστατευτούμε

Σημαντικά προβλήματα στην υγεία των πολιτών μπορεί να δημιουργήσει η αφρικανική σκόνη που έχει απλωθεί σήμερα πάνω από πολλές περιοχές της Ελλάδας η οποία αναμένεται να καταφθάσει από αύριο, Δευτέρα, και στην Κύπρο.

Οι ειδικοί συστήνουν σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, χρήση μάσκας, αποφυγή μετακινήσεων αλλά και χρήση ιονιστών για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα μέσα στο σπίτι.

Ψαλτοπούλου: Προβλήματα σε αναπνευστικό και καρδιά, αλλεργίες

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλούνται στα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό. «Τα τελευταία χρόνια τη βιώνουμε όλο και πιο συχνά» είπε κάνοντας λόγο για πολλαπλές επιπτώσεις τόσο όσον αφορά τις αλλεργίες αλλά και προβλήματα στην καρδιά.

Όπως είπε τα παιδιά, οι ενήλικες και οι εγκυμονούσες θα πρέπει να μη κυκλοφορούν δίχως μάσκα προστασίας. «Εάν η ένταση είναι πολύ μεγάλη μπορεί να γίνει μια σημαντική επιβάρυνση στην υγεία των ατόμων», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Μέτρα προστασίας

Για τον περιορισμό της έκθεσης στα σωματίδια μικροί και μεγάλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα προστασίας:

Περιορισμός δραστηριοτήτων: Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης και αθλητισμού σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η αυξημένη αναπνοή οδηγεί σε μεγαλύτερη εισπνοή σκόνης στους πνεύμονες.

Χρήση μάσκας: Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2), την οποία το κοινό γνωρίζει από την περίοδο της πανδημίας.

Προστασία εσωτερικών χώρων: Διατήρηση των παραθύρων κλειστών τις ώρες αιχμής του φαινομένου και χρήση ιονιστών ή καθαριστών αέρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι.

Πηγή: protothema.gr