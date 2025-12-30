Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μαρίνος Κλεάνθους: Το ΔΗΚΟ είναι παντρεμένο με την κυβέρνηση και ταυτόχρονα ερωτευμένο με τον ΔΗΣΥ

«Καθώς ο Νικόλας ενω υψώνει τους τόνους της κριτικής κατά της κυβέρνησης, την ίδια ώρα μιλά και για την προοπτική συνεργασίας του ΔΗΚΟ με το ΔΗΣΥ την επόμενη μέρα».

Το ΔΗΚΟ να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του, δεν μπορεί να είναι παντρεμένο με την κυβέρνηση και ταυτόχρονα ερωτευμένο με την αντιπολίτευση, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ Μαρίνος Κλεάνθους.

«Το θέμα που προκύπτει», πρόσθεσε, «με τις δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου είναι οι προθέσεις του σημερινού ΔΗΚΟ. Καθώς ο Νικόλας ενω υψώνει τους τόνους της κριτικής κατά της κυβέρνησης, την ίδια ώρα μιλά και για την προοπτική συνεργασίας του ΔΗΚΟ με το ΔΗΣΥ την επόμενη μέρα». 

«Εμείς ως ΔΗΠΑ», κατέληξε, «χωρίς εξάρσεις, με σύνεση, και σοβαρότητα στηρίζουμε εκει που πρέπει την κυβέρνηση και εκεί που διαφωνούμε καταθέτουμε δημιουργικά και θεσμικά την διαφωνία μας».

