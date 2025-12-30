Ο Νικόλας άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Στη συνέντευξή του, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στον «Π», ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, χαρακτήρισε το έργο του GSI ως στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, τόσο ενεργειακά όσο και γεωπολιτικά, κάνοντας λόγο για αντιστάσεις και αντιφάσεις στην κυβερνητική διαχείριση και επισημαίνοντας ότι διαφορετικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αντίθετες απόψεις για τη βιωσιμότητα και προτεραιότητα του έργου.

Προειδοποίησε δε ότι, αν το έργο εγκαταλειφθεί ή καθυστερήσει χωρίς σαφή πολιτική βούληση, αυτό θα αποτελέσει γεωπολιτική ήττα για την Κύπρο, χειρότερη, όπως είπε, ακόμη και από την υπόθεση των S-300. Ανησυχία προκάλεσε και η αναφορά ότι η συνεργασία με την κυβέρνηση δεν είναι «λευκή επιταγή» και ότι η σχέση με τον Πρόεδρο δεν είναι η επιδιωκόμενη.

«Tακτικισμοί επιβίωσης»

Η στάση του προέδρου του ΔΗΚΟ για τον GSI προκάλεσε και την αντίδραση της ΔΗΠΑ, με την παράταξη να διερωτάται για την εμμονή του Νικόλα Παπαδόπουλου να δεσμευτεί η Κ.Δ. άρον άρον σε ένα έργο για το οποίο δεν υπάρχουν οι νέες μελέτες και τα επικαιροποιημένα δεδομένα, όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας-Κύπρου.

Υπεραμυνόμενη των χειρισμών και δηλώσεων του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, η ΔΗΠΑ καλεί τον νυν υπουργό Ενέργειας να απαντήσει αν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τις θέσεις της κυβέρνησης ή αν εξυπηρετεί κομματικούς σχεδιασμούς του ΔΗΚΟ.

Στον χορό της αντιπαράθεσης και ο υπουργός της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος μιλώντας στο ΡΙΚ αναφέρθηκε σε τακτικισμούς και παιχνίδια επιβίωσης από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, με τον υπουργό Εργασίας να εκτιμά ότι απώτερος στόχος του προέδρου του ΔΗΚΟ είναι η εξαφάνιση των υπόλοιπων κομμάτων του Κέντρου.

Σήκωσε το γάντι στον ΠτΔ

Η δήλωση Μουσιούττα δεν έμεινε αναπάντητη από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος, φιλοξενούμενος στην εκπομπή του OMEGA «Ενημέρωση Τώρα», διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει διγλωσσία από μέρους του και σήκωσε το γάντι προς το Προεδρικό, απευθύνοντας το ερώτημα: «Υιοθετεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τις κατηγορίες και τους χαρακτηρισμούς του κ. Μουσιούττα προς το ΔΗΚΟ; Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας το απαντήσει η κυβέρνηση».

Απέρριψε τις κατηγορίες για παιχνίδια επιβίωσης και αρχιτεκτονική αποχώρησης του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «Όταν αποφασίσουμε να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε».

Ο GSI, επέμεινε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, είναι έργο με γεωστρατηγική σημασία για την Κύπρο, το οποίο θα φέρει φθηνό ρεύμα για πρώτη φορά στους Κύπριους καταναλωτές και είναι απαραίτητο για την προώθηση της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ σε ενεργειακό επίπεδο. «Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς τον GSI. Επομένως, δεν είναι το ΔΗΚΟ που πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του αλλά η κυβέρνηση», σημείωσε.

Μετατόπιση ΔΗΚΟ;

Βροχή στα μέσα ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πολιτικούς κύκλους τα σχόλια περί μετατόπισης του ΔΗΚΟ «σε ρόλο αντιπολίτευσης» ειδικά στο ενεργειακό πεδίο, παρά την επίσημη στήριξη στο κυβερνητικό πρόγραμμα.

Τα «νερά» τάραξε και η δήλωση Παπαδόπουλου στον «Π» ότι το ΔΗΚΟ επιδιώκει συνεργασία με τον ΔΗΣΥ στην επόμενη Βουλή, εξηγώντας ότι υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στην ένταξη στο ευρώ, την έξοδο από την κρίση και τη στήριξη της οικονομίας, και ότι αυτή η συνεργασία είναι μια ασπίδα απέναντι σε δυνάμεις του λαϊκισμού και των άκρων.

Πολιτικοί κύκλοι σημειώνουν ότι οι δηλώσεις του Παπαδόπουλου δείχνουν ρήξη με την εκτελεστική ηγεσία του κράτους, όχι όμως πλήρη ρήξη με τον χώρο της Κεντροδεξιάς.

To ερώτημα που τίθεται επίμονα είναι αν η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να διατηρήσει έναν ενιαίο κυβερνητικό συνασπισμό μέχρι τις επόμενες εκλογές ή αν οι πιέσεις από εταίρους όπως το ΔΗΚΟ θα οδηγήσουν σε αλλαγές συσχετισμών.

Ασχολίαστα δεν πέρασαν ούτε τα κιρκιλλούθκια του Χρίστου Ορφανίδη, ο οποίος, σε ανακοίνωσή του, εξαπέλυσε επίθεση προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο, θυμίζοντάς του δηλώσεις του για τον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι, «αν δεν τον είχαμε, θα έπρεπε να τον είχαμε εφεύρει» και στην οποία τον προκαλεί αν ψάχνει έξοδο να την τολμήσει.

Σύγχυση προκάλεσε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκκης, ο οποίος, εξαίροντας το κυβερνητικό έργο και τα δεδομένα στην οικονομία, αναφέρθηκε σε συντονισμένη προσπάθεια να παρουσιαστεί η συνέντευξη του Νικόλα Παπαδόπουλου ως δήθεν ρήξη με την κυβέρνηση.

Σιωπή κυβέρνησης

Το Προεδρικό απέφυγε να σχολιάσει τις τοποθετήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου πως δεν είναι δεδομένος κυβερνητικός εταίρος, ούτε στο φλερτ με τον ΔΗΣΥ στην επόμενη Βουλή, δείχνοντας έτσι πως δεν επιθυμεί τη σύγκρουση, καθώς μια ανοιχτή αντιπαράθεση με το ΔΗΚΟ θα επιβεβαίωνε το αφήγημα της αστάθειας.