Επιλογή της ηγεσίας του ΔΗΚΟ να μην συνεργάζεται με το ΑΚΕΛ: Ο Στέφανος Στεφάνου στον «Π» για βουλευτικές και οικονομία

«Είναι τόση η επιθυμία της ηγεσίας του ΔΗΚΟ να στηρίζει τις πολιτικές του ΔΗΣΥ που έφτασε στο σημείο να στηρίζει την προσπάθεια του κόμματος της Δεξιάς να αποενοχοποιήσει τον Γρίβα για τα εγκλήματά του σε βάρος της Κύπρου», τονίζει ο Στεφάνου.

Συνέντευξη στον Σταύρο Αντωνίου και την Άντρη Δανιήλ   Μόνο τρεις χώρες της ΕΕ δεν έκαναν τίποτα για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και η μια είναι η Κύπρος, δηλώνει στον «Π» ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, απορρίπτοντας τα περί μετακύλισης του κόστους στους πελάτες. Επικρίνει την ηγεσία του ΔΗΚΟ, λέγοντας ότι είναι τόση η επιθυμία της να στηρίζει τις πολιτικές του ΔΗΣΥ «που έφτασε στο σημείο να στηρίζει την προσπάθεια του κόμματος της Δεξιάς να αποενοχοποιήσει τον Γρίβα για τα εγκλήματά του σε βάρος της Κύπρου». Αποφεύγει ωστόσο να απαντήσει εάν το ΑΚΕΛ θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2028, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης της προεδρίας της Βουλής. Το ΑΚΕΛ παρουσιάζει υψηλή συσπείρωση στις δημοσκοπήσεις αλλά δεν καταφέρνει να κόψει το νήμα για την πρώτη θέση. Ποιο μήνυμα σάς στέλνει αυτό το γεγονός; Το ότι το ΑΚΕΛ παρουσιάζει υψηλά ποσοστά συσπείρωσης, και μάλιστα σε μια περίοδο που σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν εσωτερικά προβλήματα και παρουσιάζουν δημοσκοπικά χαμηλή συσπείρωση, είναι θετικό. Αυτό αποτελεί τεκμήριο ότ...

