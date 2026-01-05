Νίκος Σύκας: Πάει στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης φερόμενης κακοποίησης γυναίκας- Τον έθεσε εκτός ψηφοδελτίου η Αννίτα

Για μελέτη στη Νομική Υπηρεσία θα διαβιβαστεί εκτός απροόπτου, σήμερα Δευτέρα, ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά καταγγελία γυναίκας εναντίον βουλευτή της επαρχίας Λεμεσού, για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος της, όταν οι δύο τους βρίσκονταν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς.

Mε βάση τη κείμενη νομοθεσία για την άρση ασυλίας βουλευτή απαιτείται σχετικό αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Χωρίς την άδεια του Ανωτάτου, βουλευτής δεν μπορεί να διωχθεί, να συλληφθεί ή να φυλακιστεί, όσο διαρκεί η θητεία του.

Εκτός ψηφοδελτίου ΔΗΣΥ

Σήμερα εκτός απροόπτου, αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ, στη σκιά της καταγγελίας. Το βράδυ της Κυριακής, με ανάρτηση της η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, γνωστοποίησε την απόφαση.

«Ο βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου», ανέφερε η κα Δημητρίου, τονίζοντας ότι θεωρεί απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας.

«Ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ», σημείωσε, «δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας».

Πρόσθεσε δε ότι «σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας».

«Παράλληλα», συνέχισε, «ο βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Τι αναφέρει ο βουλευτής

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου», αναφέρει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας μετά την καταγγελία γυναίκας στην Αστυνομία για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Νίκος Σύκας ανέφερε τα εξής:

«Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

* Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

* Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα.

* Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα.

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα».