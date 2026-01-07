Αναβάλλεται για τη Δευτέρα η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ για Νίκο Σύκα – Αποσύρθηκε η καταγγελία για ξυλοδαρμό

Αναβάλλεται για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 7:30 το βράδυ, η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού με θέμα τις καταγγελίες σε βάρος του βουλευτή Λεμεσού Νίκου Σύκα.

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου είχε αρχικά οριστεί για απόψε στις 7:30 το απόγευμα, με τη διαδικασία να θεωρείται τυπικού χαρακτήρα, καθώς τα μέλη του οργάνου επρόκειτο να προχωρήσουν στην επικύρωση της απόφασης του Εκτελεστικού Γραφείου για την απόσυρση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών του 2026, κατόπιν εισήγησης της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου.

Ωστόσο, η σύντροφός του Νίκου Σύκα απέσυρε την καταγγελία που είχε υποβάλει εναντίον του, λίγες ημέρες μετά την προσφυγή της στο ΤΑΕ Λεμεσού, για περιστατικό βίας το οποίο, όπως είχε αναφέρει, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε επισήμως ότι έχει καταχωρήσει αίτημα ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Σύκα. Η ενημέρωση έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, με την υπόθεση να έχει οριστεί προς εκδίκαση στις 12 Ιανουαρίου 2026, στις 11:00 το πρωί.