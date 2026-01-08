Στο νοσοκομείο ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται από την Τρίτη (6/1) ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου.

Όπως ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή και ο 94χρονος πρώην Πρόεδρος παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του, πρόσθεσε, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως σοβαρή.

Ο Γιώργος Βασιλείου διετέλεσε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1988 μέχρι το 1993.