Συνάντηση διαπραγματευτών για την επανέναρξη των τακτικών συνομιλιών στο Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανασκόπηση της κατάστασης εν αναμονή των αποφάσεων του ΓΓ του ΟΗΕ και της ανανέωσης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στις 29 Ιανουαρίου

Ο διαπραγματευτής της ε/κ πλευράς Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη Μεχμέτ Ντανά συναντήθηκαν την Πέμπτη και συζήτησαν για την επανέναρξη των τακτικών συναντήσεων, μετά την παύση λόγω των γιορτών.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ οι δύο διαπραγματευτές προέβησαν σε γενική ανασκόπηση εν αναμονή νεότερων από τη Νέα Υόρκη για τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στη Κύπρο Χασίμ Ντιάν αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 15 του μήνα, στη βάση των νέων εκθέσεων του ΓΓ για τις Καλές του Υπηρεσίες για την Κύπρο και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. 

Στις 29 Ιανουαρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ψηφίσει για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ακόμη ένα χρόνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΙΑΚΟΚΥΠΡΟΣΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑδιαπραγματευτική ομάδαΣΥΝΑΝΤΗΣΗΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥΜΕΧΜΕΤ ΝΤΑΝΑ

