ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Κεκλεισμένων των θυρών ενημερώνει σήμερα στον ΟΗΕ ο Κασίμ Ντιάν

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν, θα ενημερώσει σήμερα κεκλεισμένων των θυρών, στη Νέα Υόρκη, τους εκπροσώπους των χωρών που συνεισφέρουν με στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Εξάλλου, ο κ. Ντιάν είναι προγραμματισμένο να ενημερώσει στις 15 Ιανουαρίου τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, σε κλειστές διαβουλεύσεις, για την κατάσταση στην Κύπρο, ενώ στις 29 Ιανουαρίου το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ψηφίσει για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ακόμη ένα χρόνο.

Σημειώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί ως συντάκτης (penholder) του σχετικού ψηφίσματος, ενώ η Ελλάδα, η οποία εξελέγη στις 6 Ιουνίου 2024 ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025–2026, αποτελεί βασικό ενδιαφερόμενο μέρος σε σχέση με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ ως και μία από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, και το περασμένο έτος έπαιξε καθοριστικό ρόλο με τις παρεμβάσεις της στη σύνταξη του ψηφίσματος.

Από την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν-Μοντανά το 2017, το βασικό ζήτημα για το Συμβούλιο Ασφαλείας παραμένει η απουσία ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη επίσημης πολιτικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συναντήθηαν στις 11 Δεκεμβρίου 2025 υπό την αιγίδα της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, κατά την οποία, όπως ανακοίνωσαν τα ΗΕ δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται για απτά αποτελέσματα προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και για να διασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης, σε διευρμένη μορφή.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να εξετάσει στις κλειστές διαβουλεύσεις την αξιοποίηση του νέου ψηφίσματος για την ενθάρρυνση των δύο μερών να οικοδομήσουν επί των πρόσφατων επαφών και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το πολιτικό κλίμα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που αυξάνουν τις εντάσεις στη νεκρή ζώνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣΑ ΟΗΕ ενδέχεται να εξετάσει την πρόσκληση της κ. Ολγκίν να ενημερώσει τα μέλη, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, σχετικά με την εκτίμησή της ως προς το εάν διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για συνάντηση σε διευρυμένο σχήμα.

Επιπλέον, τα μέλη του Συμβουλίου ενδέχεται να εξετάσουν τις πιθανές επιπτώσεις των προτεινόμενων δημοσιονομικών προσαρμογών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας UN80 για το Γραφείο του Ειδικού Συμβούλου για την Κύπρο, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο της ευρύτερης κρίσης ρευστότητας του ΟΗΕ στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και στις Καλές Υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο.

Η Γραμματεία έχει δηλώσει ότι το Γραφείο θα συνεχίσει να επιτελεί τον βασικό πολιτικό του ρόλο με πιο εξορθολογισμένο τρόπο, ωστόσο φαίνεται πως ορισμένα μέλη ενδέχεται να ζητήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς το πώς οι δημοσιονομικοί και διαρθρωτικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πολιτική εμπλοκή, τη στήριξη των ΜΟΕ και την εφαρμογή της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ ενόψει της ανανέωσης της.

Πηγή: ΚΥΠΕ