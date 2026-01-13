Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νάσιος Ορεινός: Οι εκλογές του Μαΐου υπό τη σκιά του Videogate (ηχητικό)

Ο εκλογικός αναλυτής Νάσιος Ορεινός εκτιμά ότι οι δηλώσεις του Προέδρου επηρεάζουν τις ισορροπίες, ενώ η οργή και η απογοήτευση των πολιτών δημιουργούν αβέβαιο πολιτικό περιβάλλον.

Η πρόσφατη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με την οποία υπέδειξε στα κόμματα να «ρίξουν τους τόνους» ώστε να αποφύγουν πολιτικό κόστος στις εκλογές του Μαΐου, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην πολιτική σκηνή της Κύπρου, σύμφωνα με τον εκλογικό αναλυτή Νάσιο Ορεινό, που μίλησε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6.

Ο κ. Ορεινός χαρακτήρισε τη δήλωση «αντισυμβατική» και επισήμανε ότι τα κόμματα της συγκυβέρνησης ενδέχεται να επωμιστούν πολιτικό κόστος αν δεν αντιδράσουν κατάλληλα. Τα κόμματα, τόνισε, δεν μπορούν να παραμείνουν ουδέτερα: η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα κόμματα όπως το ΑΚΕΛ και η ΕΔΕΚ έχουν ήδη κρατήσει αποστάσεις, ενώ άλλα δεν το έχουν πράξει.

Η πολιτική κρίση, σύμφωνα με τον αναλυτή, ενισχύει την αβεβαιότητα και την απογοήτευση των πολιτών, δημιουργώντας μετακινήσεις ψηφοφόρων και πιθανή «τιμωρία» των κομμάτων στις εκλογές. Η στάση των κομμάτων στην αντιμετώπιση της κρίσης θα επηρεάσει τόσο τις βουλευτικές όσο και τις προεδρικές εκλογές, ενώ η τελική εικόνα θα ξεκαθαρίσει σταδιακά μέχρι τον Μάιο.

Ο κ. Ορεινός κατέληξε ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται να διαχειριστεί καλύτερα τις κρίσεις ώστε να περιοριστεί η οργή και η απογοήτευση της κοινωνίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δράσει άμεσα και με στρατηγική προσοχή.

