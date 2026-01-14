Αριστίνδην υποψήφιος με το ΔΗΚΟ στη Λεμεσό ο Φλωρέντζος Καραγιαννάς [Βίντεο]

Ως αριστίνδην υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικό Κόμμα για την επαρχία Λεμεσού ανακοινώθηκε ο Φλωρέντζος Καραγιαννάς, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο, μετά από συνάντηση που είχαν σήμερα. Σε δηλώσεις του, ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συμπόρευση με τον κ. Καραγιαννά, τον οποίο χαρακτήρισε επιτυχημένο επιχειρηματία με ουσιαστική κοινωνική δράση και διαχρονική προσφορά στην κοινωνία και την επαρχία της Λεμεσού.

Όπως ανέφερε, η αριστίνδην υποψηφιότητα του κ. Καραγιαννά ενισχύει ουσιαστικά το ψηφοδέλτιο του κόμματος και τη συλλογική προσπάθεια για τη διαφύλαξη της σταθερότητας και της ομαλότητας στην οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα, στο πλαίσιο του οράματος για μια ελεύθερη και ευημερούσα Κύπρο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη βεβαιότητά του ότι η συγκεκριμένη υποψηφιότητα θα συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση του πρωταγωνιστικού και ρυθμιστικού ρόλου του Δημοκρατικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Από την πλευρά του, ο κ. Καραγιαννάς ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και το Δημοκρατικό Κόμμα για την τιμή και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Αναφέρθηκε στην ιδιότητά του ως πρόσφυγα, σημειώνοντας ότι τα 52 χρόνια συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την απόφασή του να συμπορευθεί με το Δημοκρατικό Κόμμα, εκφράζοντας την πίστη του σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των αρχών και των θέσεων του κόμματος.

Ο κ. Καραγιαννάς τόνισε ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, αλλά άνθρωπος της κοινωνίας και της εργασίας, που ζει και δραστηριοποιείται στη Λεμεσό, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα προβλήματα των πολιτών. Όπως δήλωσε, στόχος του είναι να συμβάλει με υπευθυνότητα και πράξεις στη διαμόρφωση ουσιαστικών λύσεων, χωρίς μεγάλα λόγια και κενές υποσχέσεις, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τη συλλογική προσπάθεια με στόχο τη νίκη.