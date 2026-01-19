ΔΗΣΥ: Αποφασίζουν σήμερα για Νίκο Σύκα - Τι αναμένεται

Συνέρχεται σήμερα, στις 7 το απόγευμα, το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε σχέση με τον βουλευτή του κόμματος Νίκο Σύκα.

Παρά την πρόθεση που υπήρχε να συνεδρίαζε νωρίτερα το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, κρίθηκε ορθότερο να περιμένουν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την άρση της ασυλίας του βουλευτή.

Οπόταν, την περασμένη Πέμπτη, μετά την έκδοση της απόφασης για άρση της ασυλίας του Νίκου Σύκα, ο οποίος δεν είχε φέρει ένσταση, ορίστηκε η σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου.

Με βάση την τάση που διαμορφώθηκε, μετά που έγινε γνωστό ότι ο κ. Σύκας καταγγέλθηκε για άσκησης σωματικής και ψυχολογικής βίας κατά της συντρόφου του, εκτός απροόπτου ο βουλευτής θα αφαιρεθεί από το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Σε περίπτωση που επικυρωθεί αυτή η εισήγηση, θα ληφθούν επίσης αποφάσεις για τον αντικαταστάτη του. Υπενθυμίζεται ότι επιλαχόντες, με βάση την εσωκομματική διαδικασία που διεξήχθη, είναι οι Ανδρέας Μιχαηλίδης και Τίμης Ευθυμίου. Σημειώνεται ότι το εκτελεστικό γραφείο του ΔΗΣΥ έχει ήδη αποφασίσει ομόφωνα όπως υιοθετήσει την πρόταση της προέδρου του κόμματος Αννίτας Δημητρίου και ο Νίκος Σύκας τεθεί εκτός ψηφοδελτίου.

Σε ό,τι αφορά στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, εναντίον του Νίκου Σύκα διερευνώνται τα πιο κάτω αδικήματα:

Άσκηση βίας, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(4) του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου Ν. 119(Ι)/2000 και του άρθρου 5(1)(δ) του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154,

Άσκηση ψυχολογικής βίας, κατά παράβαση του άρθρου 6 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου Ν. 115(1)/2021 και του άρθρου 5(1)(δ) του Κεφ. 154,

Επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη, κατά παράβαση των άρθρων 243(1) και 5(1)(δ) του Κεφ. 154 και του άρθρου 5 του Ν. 115(Ι)/2021,

Απειλή, κατά παράβαση των άρθρων 9ΙΑ και 5(1)(δ) του Κεφ. 154 και του άρθρου 5 του Ν. 115(Ι)/2021.

Παρά την απόσυρση της καταγγελίας, στη βάση του μαρτυρικού υλικού που έχει στα χέρια της, η Αστυνομία συνεχίζει την διερεύνηση της υπόθεσης. Με τη συμπλήρωση του ανακριτικού έργου ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία.