Στράτης Ματθαίου: Να εντατικοποιηθεί η ψηφιοποίηση υπηρεσιών του δημοσίου

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου θα πρέπει να εντατικοποιηθεί μέσα στο 2026, όπως υποστηρίζει ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου.

Μιλώντας στον «Π» ο κ. Ματθαίου επεσήμανε ότι μέσα από τη ψηφιοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας θα αυξηθεί η παραγωγικότητα καθώς και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη.

«Είναι μέγιστη ανάγκη η εντατικοποίηση της ψηφιοποίησης. Έχουμε μείνει πίσω στον τομέα αυτό, είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη. Επομένως δεν υπάρχει άλλη επιλογή από να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους», τόνισε.

Σε άρθρό του επισημαίνει ότι αν και ομολογουμένως έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, εντούτοις οι προσπάθειες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, με στόχο να εκσυγχρονιστούν ουσιαστικά οι διαδικασίες του δημοσίου, να μειωθεί η γραφειοκρατία και κατά συνέπεια ο χρόνος διεκπεραίωσης του υπηρεσιακού έργου και συνεκδοχικά να βελτιωθεί, κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό, η εξυπηρέτηση που παρέχεται στους πολίτες.

Ενεργός εμπλοκή δημοσίων στην Κυπριακή προεδρία

Με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπογραμμίζει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ως οι εκτελεστές των πολιτικών και αποφάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης θα έχουν ενεργό εμπλοκή και βαρυσήμαντο έργο να επιτελέσουν στην επιτυχή διεκπεραίωση του εγχειρήματος αυτού, που είναι υψίστης σημασίας και σπουδαιότητας για τη χώρα .

«Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθούν πλήρως και με αποτελεσματικότητα. Η δημόσια υπηρεσία διαθέτει στις τάξεις της ικανότατα στελέχη και άριστους τεχνοκράτες με μεγάλη εμπειρία, πολυεπίπεδες γνώσεις και πλούσια προσόντα και δεξιότητες. Είμαι πεπεισμένος ότι θα φανούν αντάξιοι των προσδοκιών, όπως έπραξαν και κατά την ανάληψη της Προεδρίας το 2012, αποκομίζοντας τα καλύτερα σχόλια τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο», τονίζει.

Έτος σημαντικών κατακτήσεων

Όσον αφορά το 2025, ο κ. Ματθαίου επισημαίνει ότι ήταν έτος σημαντικών κατακτήσεων για το συνδικαλιστικό Κίνημα.

«Οι συζητήσεις με στόχο την κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία για την απόδοση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) ήταν κατά γενική ομολογία το ζήτημα που σφράγισε τη χρονιά που πέρασε», αναφέρει.

Σημαντικό ζήτημα για τους κοινωνικούς εταίρους και το σύνολο της κοινωνίας είναι και η φορολογική μεταρρύθμιση, θέμα για το οποίο η ΠΑΣΥΔΥ κατέθεσε συγκεκριμένες γραπτές εισηγήσεις .

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε το 2025 και για το ζήτημα της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας, που παραμένει στις προτεραιότητες της ΠΑΣΥΔΥ και για το νέο έτος.

«Διανύοντας πλέον το δεύτερο έτος εφαρμογής των όσων προνοούνται από τη σχετική νομοθεσία εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε σωρεία προβλημάτων και αδυναμιών που χρήζουν διόρθωσης ή βελτίωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε ετοιμάσει σειρά εμπεριστατωμένων εισηγήσεων, τις οποίες έχουμε κοινοποιήσει τόσο προς το Υπουργείο Οικονομικών όσο και προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ώστε να αποτελέσουν βάση συζήτησης για τις τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν, με απώτερο σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας και την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας».

Το 2025 έκλεισε με την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της νομοθεσίας για εφαρμογή της τηλεργασίας στη δημόσια υπηρεσία και την έγκριση από το Σώμα των Κανονισμών για τον Χρόνο Εργασίας, που προνοούν την εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης στο δημόσιο.