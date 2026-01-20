Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΥΠΕΞ: Υποστήριξη σε σταθερότητα Συρίας, απαραίτητη για περιφερειακή ασφάλεια

Η Κύπρος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία και καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως την εκεχειρία.

Η Κύπρος επιβεβαιώνει την υποστήριξή της στη σταθερότητα της Συρίας ως απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών την Τρίτη στην πλατφόρμα Χ.

Όπως αναφέρεται, η Κύπρος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη βορειοανατολική Συρία και καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως την εκεχειρία και τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των κυβερνητικών αρχών και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

«Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ειρηνική ενσωμάτωση, διασφαλίζοντας την ενότητα της Συρίας και προστατεύοντας τα δικαιώματα του κουρδικού πληθυσμού. Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στη σταθερότητα της Συρίας ως απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια», σημειώνεται σχετικά.

ΠHΓΗ: ΚΥΠΕ

