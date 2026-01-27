Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

«Στενός φίλος και συνεργάτης η Κύπρος»: Η απάντηση Μόντι στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Είμαστε δεσμευμένοι να εμβαθύνουμε την υφιστάμενη συνεργασία μας. Αναμένω με χαρά να σας καλωσορίσω στην Ινδία», έγραψε στο μήνυμά του ο κ. Μόντι.

Στενό φίλο και συνεργάτη θεωρεί την Κύπρο ο Ινδός Πρωθυπουργός δηλώνοντας ότι με χαρά αναμένει να καλωσορίσει στην Ινδία τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Ναρέντρα Μόντι απάντησε στα ελληνικά στο μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη στην πλατφόρμα Χ, ο οποίος του εξέφρασε στην αγγλική γλώσσα θερμά συγχαρητήρια για την Ημέρα Δημοκρατίας της Ινδίας. «Η Κύπρος εκτιμά βαθιά τη διαρκή μας φιλία, τις κοινές μας δημοκρατικές αξίες και τη σταθερά ενδυναμούμενη συνεργασία μας. Ανυπομονώ να επισκεφθώ την Ινδία τον Μάιο», είχε αναφέρει στον μήνυμά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας απάντησε ευχαριστώντας αρχικά τον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη «για τις θερμές σας ευχές».

«Η Κύπρος είναι στενός φίλος και αξιόπιστος συνεργάτης και είμαστε δεσμευμένοι να εμβαθύνουμε την υφιστάμενη συνεργασία μας. Αναμένω με χαρά να σας καλωσορίσω στην Ινδία», πρόσθεσε στο μήνυμά του ο κ. Μόντι.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΟΣΙνδίαΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΝΑΡΕΝΤΑ ΜΟΝΤΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα