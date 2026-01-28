Αυτές είναι οι ιδιωτικές εισφορές προς το Κίνημα Άλμα από τον Δεκέμβριο 2025

Το Κίνημα Άλμα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η δημιουργία, η λειτουργία και η δράση του βασίζονται αποκλειστικά στον εθελοντισμό, με μοναδική εξαίρεση βασικές λειτουργικές δαπάνες που απαιτούν οικονομική κάλυψη. Όπως επισημαίνεται, παρά το γεγονός ότι η κυπριακή νομοθεσία επιτρέπει σημαντικές ιδιωτικές εισφορές προς πολιτικά κόμματα, το Άλμα έχει επιλέξει, βάσει του Καταστατικού του, ένα αυστηρότερο και πιο ηθικό πλαίσιο χρηματοδότησης, με στόχο τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, το ανώτατο ποσό ιδιωτικής εισφοράς ανέρχεται στις €25.000 ετησίως ανά φυσικό πρόσωπο ή όμιλο συνδεδεμένων εταιρειών, ενώ δεν γίνονται δεκτές εισφορές σε μετρητά, ούτε από πρόσωπα ή οργανισμούς που δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως φορολογική και ποινική συμμόρφωση. Παράλληλα, όλες οι εισφορές άνω των €500 δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Κινήματος, ενώ οι μικρότερες καταγράφονται και ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Στη βάση αυτών των αρχών, το Κίνημα έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις εισφορές που έχει λάβει από τον Δεκέμβριο του 2025 και απευθύνει κάλεσμα σε πολίτες που επιθυμούν να το στηρίξουν οικονομικά, ακολουθώντας συγκεκριμένη και διαφανή διαδικασία.