Επιτροπή Θεσμών κατά Γενικού Λογιστή: «Πλήγμα στη δημοκρατία» η άρνηση κατάθεσης στοιχείων για Ταμείο Πρώτης Κυρίας

Σοβαρά ζητήματα λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου εγείρει, σύμφωνα με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, η αρνητική απάντηση του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο αίτημά της για κατάθεση στοιχείων που αφορούν τους δωρητές και εισφορείς του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή αναφέρει ότι έλαβε χθες την απαντητική επιστολή του Γενικού Λογιστή, η οποία -όπως τονίζεται- θέτει στο επίκεντρο την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και «πλήττει τη δημοκρατία στον πυρήνα της». Όπως επισημαίνεται, η άρνηση παροχής των στοιχείων συνιστά, στην ουσία, άρνηση της εκτελεστικής εξουσίας να αποδεχθεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που απορρέει ευθέως από τον Κανονισμό της Βουλής.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι η άρνηση κατάθεσης στοιχείων προς τη Βουλή είναι νομικά επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις όπου η κατάθεση αυτή δύναται να προκαλέσει βλάβη ή ζημία στη Δημοκρατία σε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας ή εξωτερικών υποθέσεων.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Επιτροπής Θεσμών:

Λάβαμε χθες την απαντητική επιστολή του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας στο αίτημα της Επιτροπής Θεσμών να μας σταλούν τα στοιχεία των δωρητών - εισφορέων στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Η αρνητική απάντηση που λάβαμε, θέτει στο επίκεντρο την ίδια την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και πλήττει τη δημοκρατία στον πυρήνα της. Είμαστε στην ουσία αντιμέτωποι με την άρνηση της εκτελεστικής εξουσίας να αποδεχτεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ο οποίος απορρέει από τον Κανονισμό της Βουλής.

Τα κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο έχουν υποχρέωση να λειτουργούν ως θεματοφύλακες της νομιμότητας, ασκώντας έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία. Ζητήσαμε το αυτονόητο, να μας σταλούν, διαβαθμισμένα τα στοιχεία για να υποβοηθηθεί η επιτροπή στην άσκηση του έργου της.

Να σημειωθεί ότι η υποχρέωση κατάθεσης στοιχείων στην Βουλή των Αντιπροσώπων προκύπτει από τις διατάξεις του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νόμο του 1985 (21/1985). Σύμφωνα με σχετική διάταξη του εν λόγω Νόμου η άρνηση κατάθεσης στοιχείων στη Βουλή δεν επιτρέπεται και τα πρόσωπα που αρνούνται να καταθέσουν στοιχεία διαπράττουν το αδίκημα της περιφρόνησης της Βουλής. Η άρνηση κατάθεσης στοιχείων είναι νομικά επιτρεπτή μόνο όταν η εν λόγω κατάθεση δύναται να προκαλέσει βλάβη ή ζημία στη Δημοκρατία σε θέματα άμυνας, ασφάλειας ή εξωτερικών υποθέσεων.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο ίδιος ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 GDPR) προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδομένων είναι σύννομη, [άρθρο 6(1)(γ) και (ε)], μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας ή σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τέλος σύμφωνα με σχετική ρητή διάταξη [Άρθρο 5(1)(β)] του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (125(I)/2018), η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και είναι νόμιμη όταν διενεργείται από την Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των εξουσιών της.