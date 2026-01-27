«Όχι» Νομικής Υπηρεσίας στην κατάθεση των χορηγών του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας στη Βουλή - Δείτε την γνωμάτευση

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, με σημερινή του επιστολή προς τη Βουλή που στάλθηκε ηλεκτρονικά ενημέρωσε ότι, με βάση τη γνωμάτευση που έλαβε από την Νομική Υπηρεσία δεν θα καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών τα ονόματα των χορηγών του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης καθώς και τις εισφορές στις οποίες προέβησαν από το 2020 και εντεύθεν.

Η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας βάζει ουσιαστικά ταφόπλακα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Όπως αναφέρεται στην γνωμάτευση «δεν συντρέχει νομική βάση για την κοινολόγηση των ζητούμενων στοιχείων και ότι η ανταπόκριση στο αίτημα ενδέχεται να εκθέσει τον ΑΦΚΣ σε διοικητικές κυρώσεις».

Αυτούσια η γνωμάτευση:





Tι ζήτησε η Βουλή

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, Δημήτρης Δημητρίου, με επιστολή του προς τον Γενικό Λογιστή στις 15/1/2025 τον κάλεσε, στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να αποστείλει το συντομότερο δυνατόν τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τη χρηματοδότηση του Φορέα:

Ονομαστικό κατάλογο όλων των φυσικών και νομικών προσώπων από τα οποία ο ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης έλαβε δωρεές ή/και εισφορές την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, ανά έτος.

Τον αριθμό των προσώπων που κατέβαλαν ανώνυμα δωρεές ή/και εισφορές στον Φορέα κατά την ίδια πιο πάνω περίοδο, ανά έτος, και πόσα εξ αυτών ήταν φυσικά και πόσα νομικά πρόσωπα.

Τι ήθελαν να διερευνήσουν οι βουλευτές

Οι βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών ζήτησαν πλήρη ενημέρωση για το ποιοι βρίσκονται πίσω από τις ιδιωτικές εισφορές των πολλών εκατομμυρίων ευρώ προς τον Φορέα, με στόχο να διαπιστώσουν κατά πόσο:

1. Δόθηκαν οποιαδήποτε ανταλλάγματα για τις χορηγίες προς το συγκεκριμένο Ταμείο, για το οποίο από το 2024 έχουν διατυπωθεί καταγγελίες από βουλευτές ότι χρησιμοποιείται από το Προεδρικό για σκοπούς ψηφοθηρίας. Στο πολύκροτο βίντεο (videogate) που διέρρευσε στα ΜΚΔ και πρωταγωνιστούν συνεργάτες του Προέδρου, αφήνεται να νοηθεί ότι προκειμένου ένας μεγαλοεπενδυτής να προσπεράσει γραφειοκρατικές διαδικασίες ή να εξασφαλίσει την εύνοια του Προέδρου Χριστοδουλίδη θα έπρεπε να συνεισφέρει στο Ταμείο του Φορέα, του οποίου προήδρευε η Πρώτη Κυρία, και όχι σε οποιοδήποτε άλλο φιλανθρωπικό ίδρυμα.

2. Προκύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς πρόσφατη έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντόπισε περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που προέβησαν σε μεγάλες δωρεές προς τον Φορέα -σε κάποιες περιπτώσεις έφτασαν τις €600.000- την ίδια στιγμή που διατηρούσαν συμβάσεις με το κράτος ή διεκδικούσαν νέες κρατικές συμβάσεις.

Δεν θα μάθουν ποτέ

Με βάση την γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, τα ζητούμενα στοιχεία δεν θα κατατεθούν στη Βουλή. Εκείνο που μπορεί να γίνει, όπως υποδεικνύεται στη γνωμάτευση, εφόσον η Βουλή ζητήσει εκ νέου τα στοιχεία και δικαιολογήσει επαρκώς το σχετικό αίτημα είναι τα ονόματα των χορηγών, φυσικών και νομικών προσώπων, να αντικατασταθούν με τα αρχικά τους. Ακόμη και οι εταιρείες, όπως αναφέρεται στη γνωμάτευση, δεν πρέπει να οδηγούν σε εξακρίβωση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που βρίσκονται πίσω από αυτές.

Όπως προκύπτει αβίαστα από τα παραπάνω, οι βουλευτές δεν θα μπορέσουν να διερευνήσουν τις ενδεχόμενες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφέροντος, ούτε εάν δόθηκαν τυχόν ανταλλάγματα από το Προεδρικό σε χορηγούς, όπου εγέρθηκαν υποψίες μετά τη σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Ιδιάζουσα σχέση….

Από τον Μάρτιο του 2023 που ανέλαβε την προεδρία του Φορέα η κ. Καρσερά μέχρι τα τέλη του 2025 οι ιδιωτικές εισφορές προς το ταμείο έφτασαν τα €6,4 εκατ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεση της, που δημοσιοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025, έκανε λόγο για ιδιάζουσα σχέση, δεδομένου ότι ο σύζυγος της προέδρου του Φορέα είναι ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις ιδιωτικές εταιρείες που προβαίνουν σε εισφορές. Η Ελεγκτική Υπηρεσία κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα αφού εντόπισε τις ακόλουθες περιπτώσεις εισφορών, που η Βουλή ήθελε να διερευνήσει περαιτέρω, εξού και ζήτησε τα στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν πίσω από τις ιδιωτικές εισφορές κρύβονται αλλότρια κίνητρα: