Νέα «καρφιά» Οικολόγων κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη: «Η μισή αλήθεια είναι και μισό ψέμα»

«Η μισή αλήθεια είναι και μισό ψέμα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, σε συνέχεια της δημόσιας αντιπαράθεσης που ξέσπασε με το Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Υπενθυμίζεται οτι οι Οικολόγοι, μέσω ανακοίνωσής τους, κατηγόρησαν τον κ. Μιχαηλίδη ότι προσέγγισε τον υποψήφιο βουλευτή Μίλτο Παπαδόπουλο, τον οποίο το Κίνημα είχε ανακοινώσει πριν από μερικούς μήνες για να κατέλθει με το ψηφοδέλτιό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχαηλίδης απάντησε ότι «ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι στέλεχος κόμματος είτε όχι, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με ποιο κόμμα επιθυμεί να είναι υποψήφιος».

Αυτούσια η ανάρτηση του Σταύρου Παπαδούρη

Έχω διαβάσει την ανάρτηση του κ. Μιχαηλίδη μετά την ανακοίνωση μας.

Απλά θα πω ότι η μισή αλήθεια είναι και μισό ψέμα.

Λυπάμαι που:

1. Παρουσιάζει την προσέγγιση ως πρωτοβουλία του υποψήφιου μας. Εξ όσων γνωρίζω η προσέγγιση έγινε όχι από ένα, αλλά από δύο άτομα, που στοχευμένα προσέγγισαν τον κ. Παπαδόπουλο πρόσφατα.

2. Το παρουσιάζει ως μια τυχαία συνάντηση το Νοέμβριο του 2025 (πιθανόν να είναι αλήθεια). Αλλά η όλη αλήθεια είναι η πρόσφατη συνάντηση τους μετά από τους λεγόμενους "διαμεσολαβητές".

3. Ιδιαίτερα όμως λυπάμαι που όχι μόνο δεν κατάλαβε το πολιτικό του ατόπημα, αλλά εξακολουθεί να το υποστηρίζει, βάση της ανάρτησης του.

Όπως και να έχει, θα μπορούσα να γράψω κι άλλα, αλλά η αξιοπρέπεια μου δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω.

Εν κατακλείδι, στο τέλος αυτής της εκλογικής διαδικασίας κάποιοι θα προσπαθήσουν να κριθούν βάση μαθηματικού αποτελέσματος και κάποιοι άλλη βάση Ηθικής και Ανθρωπιάς.

Προσωπικά επέλεξα εδώ και πολλά χρόνια να ανήκω στη δεύτερη κατηγορία, γιατί πάντα υπάρχει και η επόμενη μέρα των εκλογών.

ΥΓ. Αυτό δεν αναιρεί την άριστη συνεργασία που είχα προσωπικά με τον κ. Μιχαηλίδη κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

ΥΓ1. Δεν υπάρχει κανένα δίλημμα για τον όποιοδήποτε σε ότι αφορά ειλημμένες αποφάσεις