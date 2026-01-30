Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΠτΔ στο συνέδριο του ΕΛΚ: Προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και Κυπριακό

Ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες για τη Μεσόγειο και επαφές με την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεμπ

Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό το πρίσμα των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, ανέλυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), που πραγματοποιείται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Αντωνίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ένας εκ των κύριων ομιλητών του Συνεδρίου, ενημέρωσε τους ομολόγους του και τα μέλη του ΕΛΚ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Κύπρος, ως κράτος μέλος της ΕΕ με στενές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής, θα στηρίξει –σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή– συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόθεση για διοργάνωση Συνάντησης Ηγετών στην Κύπρο τον Απρίλιο, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε επαφές με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ, τη Γενική Γραμματέα του κόμματος Ντολόρς Μοντσερά, καθώς και με τον Αρχηγό του Ισπανικού Λαϊκού Κόμματος Αλμπέρτο Φεϊχό.

Το βράδυ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο κ. Βέμπερ, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

