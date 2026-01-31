Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
Πολιτική

ΑΚΕΛ: Ενδεχόμενο να καταλήξουν στα χέρια του υπόκοσμου τα εκρηκτικά ΤΝΤ - Ζητά απαντήσεις από ΥΠΑΜ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Το ενδεχόμενο η εκρηκτική ύλη να έχει κλαπεί και να καταλήξει στα χέρια του υποκόσμου συνιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο σενάριο, ειδικά υπό το πρίσμα της έξαρσης της εγκληματικής δράσης το τελευταίο διάστημα».

Ως εξαιρετικά σοβαρό χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ το περιστατικό εξαφάνισης μεγάλης ποσότητας ισχυρής εκρηκτικής ύλης από πεδίο βολής κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις πιθανές προεκτάσεις της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι το ενδεχόμενο η εκρηκτική ύλη να έχει κλαπεί και να καταλήξει στα χέρια του υποκόσμου συνιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο σενάριο, ειδικά υπό το πρίσμα της έξαρσης της εγκληματικής δράσης το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα γύρω από το περιστατικό και υπογραμμίζει πως το Υπουργείο Άμυνας οφείλει να δώσει απαντήσεις, ενώ τονίζει την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι έρευνες για τον εντοπισμό της εκρηκτικής ύλης και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτή εξαφανίστηκε.

Το κόμμα καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν με τη δέουσα σοβαρότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και να υπάρξει πλήρης ενημέρωση της κοινής γνώμης.

