Συντριβή αεροσκάφους στο Μάντσεστερ - Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως σημειώνει, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το χρέος βρίσκεται ήδη σε χαμηλά επίπεδα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η πτωτική του πορεία συνεχίζεται με ετήσια μείωση 6,1 ποσοστιαίων μονάδων.

Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ, με επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο τόσο της ΕΕ όσο και της Ευρωζώνης, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως σημειώνει, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το χρέος βρίσκεται ήδη σε χαμηλά επίπεδα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η πτωτική του πορεία συνεχίζεται με ετήσια μείωση 6,1 ποσοστιαίων μονάδων.

«Πρόκειται για σαφή ένδειξη ανθεκτικότητας και υπεύθυνου οικονομικού σχεδιασμού. Η πορεία της κυπριακής οικονομίας επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η συνετή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική φέρνει μετρήσιμα αποτελέσματα», συμπληρώνει σχετικά.

«Ο στόχος για το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κάτω από το 60% επιτεύχθηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτό μεταφράζεται σε θωράκιση της οικονομίας, μεγαλύτερη αξιοπιστία διεθνώς, χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη της μεσαίας τάξης, επενδύσεις σε υγεία, παιδεία, στεγαστικό και κοινωνικό κράτος. Πάνω από όλα η Κύπρος», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα