Σύνδεσμος «Προμηθέας»: Ασθενείς με Ηπατίτιδα C κινδυνεύουν λόγω καθυστερήσεων στη χορήγηση θεραπείας

Ασθενείς με Ηπατίτιδα C κινδυνεύουν λόγω καθυστερήσεων στη χορήγηση θεραπείας, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας» σημειώνοντας ότι πρόκειται για πλήρως ιάσιμη νόσο, εφόσον η θεραπεία χορηγηθεί έγκαιρα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γιαννούλα Κουλλά, καταγγέλλει «σοβαρές δυσλειτουργίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών με Ηπατίτιδα C», κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητες και επικίνδυνες καθυστερήσεις στη χορήγηση θεραπείας».

Σημειώνεται ότι για το θέμα έχει ήδη σταλεί επιστολή στον Υπουργό Υγείας, με αίτημα την άμεση παρέμβασή του, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη, έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στη θεραπεία και να τερματιστούν οι επικίνδυνες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με επίσημη καταγγελία θεράποντα ιατρού, αναφέρεται, ασθενής που πληρούσε πλήρως τα ιατρικά κριτήρια και είχε ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις, ενημερώθηκε ότι για να εξασφαλίσει το φάρμακο μέσω των κρατικών διαδικασιών τού ορίστηκε ραντεβού μετά από έναν ολόκληρο χρόνο. «Καθυστέρηση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και τη ζωή του», προστίθεται.

«Παρά το γεγονός ότι η θεραπεία για την Ηπατίτιδα C καλύπτεται εντός του ΓεΣΥ, αίτημα για χορήγηση της μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα ο ασθενής να παραπεμφθεί εκ νέου στον ΟΚΥπΥ και σε διαδικασίες που χαρακτηρίζονται αναποτελεσματικές, οδηγώντας σε περαιτέρω καθυστερήσεις και μετακύλιση ευθυνών», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την κ. Κουλλά το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, καθώς η ίδια γίνεται συνεχώς αποδέκτης παρόμοιων καταγγελιών τόσο από ασθενείς όσο και από θεράποντες ιατρούς, αναφέρεται.

Ο Σύνδεσμος «Προμηθέας» «τονίζει ότι η πρακτική αυτή υπονομεύει ευθέως την εθνική στρατηγική για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας C, ενώ υπενθυμίζει ότι πρόκειται για πλήρως ιάσιμη νόσο, εφόσον η θεραπεία χορηγηθεί έγκαιρα».

Ο Σύνδεσμος «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» καθώς, όπως αναφέρει, η καθυστέρηση ή η άρνηση πρόσβασης σε θεραπεία για μια ιάσιμη νόσο αποτελεί σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας με πιθανές μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ