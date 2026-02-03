Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συντριβή αεροσκάφους στο Μάντσεστερ - Πληροφορίες για δύο επιβαίνοντες

Σύμφωνα με το BBC, το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στον αυτοκινητόδρομο M62 στο Λίτλμπορο του Ρότσντεϊλ.

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο Μάντσεστερ, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Εκτιμάται ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άτομα.

«Είμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο για να διαπιστώσουμε τις πλήρεις συνθήκες όπως και τυχόν θύματα», δήλωσε η αστυνομία του Μάντσεστερ.

«Έχει ληφθεί υπόψη το περιστατικό, ενώ οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης διεξάγουν τις έρευνές τους ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν την περιοχή καθώς εκτελούνται αυτές οι εργασίες».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flight Radar, η οποία παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία, το αεροσκάφος είναι ένα μικρό Cirrus SR 20 το οποίο απογειώθηκε από το Μπέρμιγχαμ λίγο πριν χάσει τελικά ύψος.

