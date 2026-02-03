Βουλευτικές 2026: Το ΔΗΚΟ ανακοίνωσε αριστίνδην υποψηφιότητα στην Πάφο

Την αριστίνδην υποψηφιότητα της κας Άντρης Κωνσταντινίδου στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος για την επαρχία Πάφου ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος του κόμματος, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΚΟ:

Η κα Άντρη Κωνσταντινίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάφο. Αποφοίτησε με άριστα από το Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ και σπούδασε Δημοσιογραφία.

Διαθέτει μακρόχρονη και πολυσχιδή επαγγελματική πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, έχοντας εργαστεί για 25 χρόνια σε τηλεοπτικούς σταθμούς της Πάφου και σε ραδιοφωνικό σταθμό, καθώς και συνεργαστεί με τοπικές εφημερίδες και περιοδικά.

Παράλληλα, είναι εκπρόσωπος Τύπου του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥΜΕΑ) και αναπτύσσει ενεργή κοινωνική και εθελοντική δράση, με σταθερή παρουσία στα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.