Videogate: Ανοικτό το ενδεχόμενο να κληθεί ο Πρόεδρος για κατάθεση

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Η έρευνα στρέφεται προς δύο κατευθύνσεις, κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα και ποιοι κρύβονται πίσω από το βίντεο

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή είναι οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας, υπό την καθοδήγηση του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, σε ό,τι αφορά το πολυσυζητημένο βίντεο με πρωταγωνιστές τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τέως διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον επιχειρηματί...

