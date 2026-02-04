Videogate: Ανοικτό το ενδεχόμενο να κληθεί ο Πρόεδρος για κατάθεση

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή είναι οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας, υπό την καθοδήγηση του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, σε ό,τι αφορά το πολυσυζητημένο βίντεο με πρωταγωνιστές τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τέως διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον επιχειρηματί...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!