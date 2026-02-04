Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Volt για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Ζητά να ληφθούν μέτρα για αξιοπρεπή και ασφαλή νοσηλεία - Η ανακοίνωσή του

«Θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ποιότητα της φροντίδας και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ασθενών».

Έντονη ανησυχία εκφράζει το Volt Cyprus για την κατάσταση στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, το οποίο «αντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα υποδομών και λειτουργίας».

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα σημειώνει ότι «σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, οι παλιές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου θεωρούνται ακατάλληλες, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη συρρίκνωση των διαθέσιμων θαλάμων νοσηλείας σε μόλις τρεις, με χωρητικότητα περίπου 25 ασθενών ο καθένας».

Μια εξέλιξη, όπως τονίζει, η οποία «θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ποιότητα της φροντίδας και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ασθενών».

Το Volt Cyprus απευθύνει κάλεσμα για υπεύθυνο σχεδιασμό και άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ζητώντας:

  • Άμεση λήψη μέτρων για την εξεύρεση και διαμόρφωση αξιοπρεπών, ασφαλών και σύγχρονων χώρων νοσηλείας για άτομα με θέματα ψυχικής υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της φροντίδας και ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

  • Συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της επόμενης φάσης των υποδομών του Νοσοκομείου Αθαλάσσας.

