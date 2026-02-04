Volt για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Ζητά να ληφθούν μέτρα για αξιοπρεπή και ασφαλή νοσηλεία - Η ανακοίνωσή του

Έντονη ανησυχία εκφράζει το Volt Cyprus για την κατάσταση στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, το οποίο «αντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα υποδομών και λειτουργίας».

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα σημειώνει ότι «σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, οι παλιές εγκαταστάσεις του νοσοκομείου θεωρούνται ακατάλληλες, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη συρρίκνωση των διαθέσιμων θαλάμων νοσηλείας σε μόλις τρεις, με χωρητικότητα περίπου 25 ασθενών ο καθένας».

Μια εξέλιξη, όπως τονίζει, η οποία «θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ποιότητα της φροντίδας και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ασθενών».

Το Volt Cyprus απευθύνει κάλεσμα για υπεύθυνο σχεδιασμό και άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ζητώντας: