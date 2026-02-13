Νίκος Σύκας: Ζητά ακύρωση της απόφασης να μείνει εκτός ψηφοδελτίου

Δεν έχει κλείσει η υπόθεση συμμετοχής του Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, αφού ο βουλευτής του κόμματος αποφάσισε όπως διεκδικήσει τη συμμετοχή του δια μέσου της δικαστικής οδού. Συγκεκριμένα, η εσωκομματική διαμάχη του ΔΗΣΥ μεταφέρθηκε πλέον στο Δικαστήριο, αφού ο κ. Σύκας κατέθεσε αστική αγωγή κατά της απόφασής του πολιτικού γραφείου να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίου. Με την αίτησή του ο Νίκος Σύκας, ζητά την ακύρωση της απόφασης, ζητώντας ως «θεραπεία» να επιστρέψει πίσω στο ψηφοδέλτιο. Το αίτημα για έκδοση προσωρινού ακυρωτικού διατάγματος αλλά και η αγωγή δεν ζητούν οικονομικές αποζημιώσεις.

Η αστική αγωγή ήταν ορισμένη για σήμερα, Παρασκευή, όπου η πλευρά του βουλευτή παρουσιάστηκε ενώπιον του Πολιτικού Δικαστηρίου με τον Δικαστή να δίνει οδηγίες όπως η αγωγή επιδοθεί στον ΔΗΣΥ. Από εκεί και πέρα, η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου όπου από την πλευρά του ΔΗΣΥ θα πρέπει να υπάρξει παρουσία μέσω δικηγόρου στο Δικαστήριο έτσι ώστε να τοποθετηθεί αν θα φέρει ένσταση να εκδοθεί προσωρινό δικαστικό διάταγμα ακύρωσης της απόφασης του πολιτικού συμβουλίου, που θα σημαίνει ουσιαστικά την επιστροφή Σύκα στο ψηφοδέλτιο. Ο κ. Σύκας κατέθεσε και αίτημα για έκδοση προσωρινού διατάγματος, ώστε να ανασταλεί η ισχύς της απόφασης του κόμματος μέχρι την εκδίκαση της κύριας αγωγής.

Πάντως το Δικαστήριο δεσμεύτηκε όπως αποφασίσει επί του προσωρινού διατάγματος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα όπου είναι ορισμένο το Ανώτατο Συμβούλιο του ΔΗΣΥ για την επικύρωση των ψηφοδελτίων.

Η αγωγή του κ. Σύκα κατά του ΔΗΣΥ αναφέρει ότι είναι παράνομη και λανθασμένη η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος για τον οριστικό αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου, στηριζόμενη στο καταστατικό του κόμματος αλλά και στο ότι δεν ακούστηκε η δική του θέση. Ακόμα, στηρίζεται και στο γεγονός ότι ο κ. Σύκας δεν βρίσκεται καν ενώπιον δικαστηρίου για την υπόθεση και ότι δεν μπορεί να υπάρξει «τιμωρία» του πριν την έκβασή της - αν και εφόσον οδηγηθεί - ενώπιον δικαστηρίου.

Στη Νομική Υπηρεσία

Πάντως αν και έχει περάσει περισσότερος από ένας μήνας από την ημέρα της αρχικής καταγγελίας της συντρόφου του βουλευτή - που ακολούθως αποσύρθηκε - ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται στην νομική υπηρεσία όπου και αναμένεται η μελέτη του και η λήψη τελικών αποφάσεων αν θα υπάρξει τελικά καταχώριση ενώπιον δικαστηρίου για ποινική υπόθεση ή όχι. Ο φάκελος από πλευράς αστυνομίας έχει ολοκληρωθεί εδώ και δύο βδομάδες και διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία για να δοθούν οδηγίες. Μέσα στο φάκελο που μελετά η Νομική Υπηρεσία βρίσκεται τόσο η αρχική καταγγελία όσο και η μετέπειτα απόσυρση της καταγγέλλουσα αλλά και η ανακριτική κατάθεση που λήφθηκε από τον βουλευτή μετά την άρση της ασυλίας του από το Ανώτατο Δικαστήριο.