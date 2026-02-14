Έρχιουρμαν: Έδειξε τα οδοφράγματα ως τεστ πολιτικής βούλησης - «Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους»

«Κανείς δεν μπορεί να αναμένει ότι δύο ηγέτες, οι οποίοι δεν μπορούν να παράγουν λύση ούτε καν σε ένα τόσο απλό θέμα που θα διευκολύνει την καθημερινότητα τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο και των Ελληνοκυπρίων, θα παράγουν λύση σχετικά με την ουσία του Κυπριακού» δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφερόμενος σε στασιμότητα στο ζήτημα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης και της βελτίωσης των υφιστάμενων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες στα οδοφράγματα, κάνοντας ειδική μνεία στις καθυστερήσεις στον Άγιο Δομέτιο, αλλά και στις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι για τη Μια Μηλιά, τη Λουρουτζίνα και το Πυρόι.

Είπε ότι το θέμα τέθηκε και στην πρόσφατη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Ερχιουρμάν είπε πως το ζήτημα των νέων διόδων δεν αντιμετωπίζεται ως εργαλείο για την απόκτηση «οικονομικού, στρατιωτικού ή πολιτικού πλεονεκτήματος». Συνέχισε, λέγοντας πως η αύξηση των διελεύσεων ενδέχεται να λειτουργήσει ακόμη και εις βάρος της οικονομίας στα κατεχόμενα, λόγω της μετατόπισης της αγοραστικής κίνησης προς τις ελεύθερες περιοχές, ωστόσο είπε πως προτεραιότητα είναι η διευκόλυνση της καθημερινότητας και η επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Ως προς το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι τα έργα διαπλάτυνσης από την πλευρά των κατεχομένων, τα οποία ανέλαβε Τουρκοκύπριος εργολάβος, έχουν ολοκληρωθεί. Είπε ότι αναμένει την ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων από την ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης – όπως ανέφερε – που προέκυψε από συζητήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τοποθέτηση 7 κουβουκλίων και επαρκούς προσωπικού στον έλεγχο.

Για το ζήτημα των ασφαλειών και αδειών κυκλοφορίας, έκανε λόγο για καθυστέρηση στην υλοποίηση της δέσμευσης για διευκόλυνση έκδοσης εγγράφων κυκλοφορίας στα οδοφράγματα Δερύνειας και Αστρομερίτη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έπρεπε να είχε τακτοποιηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου.

Για τη Μια Μηλιά, Λουρουτζίνα και το Πυρόι, ο κ. Έρχιουρμαν επανέφερε τις προτάσεις για διάνοιξη σημείων διέλευσης στη Μια Μηλιά και τη Λουρουτζίνα, καθώς και για τον δρόμο που συνδέει την Αθηένου με την Αγλαντζιά (Πυρόι). Όπως ανέφερε, για το θέμα της σύνδεσης Αθηένου-Αγλαντζιάς, η τ/κ πλευρά έχει καταθέσει τέσσερις προτάσεις για να ξεπεραστούν οι «δυσκολίες», όπως τις χαρακτήρισε, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέου δρόμου.

Καταλήγοντας, ο Τ/κ ηγέτης κάλεσε όλες τις πλευρές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, σημειώνοντας πως «εμείς βάζουμε το χέρι μας κάτω από την πέτρα» και ζητώντας το ίδιο από όλους, ώστε να δημιουργηθεί το απαραίτητο κλίμα για την προώθηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

