Απαντά στο ΑΚΕΛ η Χαραλαμπίδου: «Αν αμφισβητείτε την ουσία των όσων λέω, εκφράστε το και θα τα στοιχειοθετήσω» - Η ανακοίνωσή της

Απαντά στις επικρίσεις και τα ερωτήματα που έθεσε το ΑΚΕΛ, η πρώην βουλεύτρια του κόμματος, Ειρήνη Χαραλαμπίδου με δημόσια τοποθέτησή της.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι «στη μοναδική συνέντευξη που έδωσα και δημοσιεύεται σήμερα 15/2/2026 στον Φιλελεύθερο, μετά την προσβλητική ανακοίνωση ημ. 10/2/2026 και τις ομαδικές επιθέσεις της ηγεσίας του ΑΚΕΛ στα τηλεοπτικά κανάλια, παρέθεσα γεγονότα όπως με συνήθισε ο Κύπριος πολίτης να πράττω».

Προσθέτει ότι «απέρριψε συνειδητά πολλές προσκλήσεις για να τοποθετηθεί εκείνες τις μέρες, γιατί πιστεύει ότι η δημόσια αντιπαράθεση δεν ωφελεί κανέναν και ειδικά τον κόσμο της Αριστεράς» πρόσθετει, ενώ τονίζει ότι «ξεκαθάρισε ότι οι προβληματισμοί μου αφορούν μέρος της ηγεσίας του ΑΚΕΛ.

«Αν οποιοσδήποτε αμφισβητεί οτιδήποτε από τα λεγόμενα της στην ουσία του ας το εκφράσει συγκεκριμένα και όχι μόνο θα απαντήσει αλλά και θα στοιχειοθετήσει».

«Η αυθαίρετη υπόνοια ότι υπήρχε περίπτωση να την χαροποιεί που κέρδισε τις εκλογές ο Νίκος Χριστοδουλίδης καθίσταται αβάσιμη και η θέση αυτή υποστηρίζεται πλήρως από τις δημόσιες της τοποθετήσεις και την κοινοβουλευτική της δράση» υπογραμμίζει.

Εξηγεί, ακόμη, ότι «αυτό που υπεύθυνα θα έπρεπε να ρωτά η ηγεσία του ΑΚΕΛ, είναι αν ο κόσμος της Αριστεράς νιώθει αυτοπεποίθηση που στήριξε έναν υποψήφιο ο οποίος ανοιχτά και κατ’. επανάληψη δίνει πλήρη κάλυψη τις πολιτικές του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «σε όλες της τις σχετικές τοποθετήσεις εδώ και πολλούς μήνες έχει πει ότι δεν ενδιαφέρεται να αποσυρθεί από την πολιτική και προβληματιζόταν πως θα προχωρήσει, γνωρίζοντας ότι δεν θα είχε την ευκαιρία/δικαίωμα να συνεχίσει με το ΑΚΕΛ».

«Σεβόμενη όμως την κοινοβουλευτική της υπόσταση ουδέποτε διαπραγματεύτηκε οτιδήποτε με οποιονδήποτε σχηματισμό, όπως ανέφερα και σε γραπτή της ανακοίνωση στις 30/1/2026, και στην Εζεκία Παπαϊωάννου το γνωρίζουν πολύ καλά».

«Το ερώτημα είναι γιατί έχοντας αυτή τη γνώση επιλέγουν να τοποθετούνται με αυτό τον τρόπο» καταλήγει η ανακοίνωση.