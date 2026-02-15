ΑΚΕΛ: Φάσκει και αντιφάσκει με τις δηλώσεις της η Χαραλαμπίδου - Τα τρία ερωτήματα του κόμματος

Φάσκει και αντιφάσκει με τις δηλώσεις της υποστηρίζει το ΑΚΕΛ για την πρώην βουλεύτρια του κόμματος Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με γραπτή δήλωση του βουλευτή και Εκπροσώπου Τύπου, Γιώργου Κουκουμά, τονίζοντας ότι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα.

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση, «οι εκφράσεις και οι κατηγορίες κατά του ΑΚΕΛ που διατυπώνει η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου στη σημερινή συνέντευξή της στον “Φιλελεύθερο” αντιφάσκουν με όσα η ίδια έλεγε παλαιότερα για το κόμμα».

Από τις δηλώσεις της, τονίζεται, εγείρονται τα πιο κάτω ερωτήματα: