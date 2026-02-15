ΑΚΕΛ: Φάσκει και αντιφάσκει με τις δηλώσεις της η Χαραλαμπίδου - Τα τρία ερωτήματα του κόμματος

Φάσκει και αντιφάσκει με τις δηλώσεις της υποστηρίζει το ΑΚΕΛ για την πρώην βουλεύτρια του κόμματος Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με γραπτή δήλωση του βουλευτή και Εκπροσώπου Τύπου, Γιώργου Κουκουμά, τονίζοντας ότι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα.
Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση, «οι εκφράσεις και οι κατηγορίες κατά του ΑΚΕΛ που διατυπώνει η κ. Ειρήνη Χαραλαμπίδου στη σημερινή συνέντευξή της στον “Φιλελεύθερο” αντιφάσκουν με όσα η ίδια έλεγε παλαιότερα για το κόμμα».
Από τις δηλώσεις της, τονίζεται, εγείρονται τα πιο κάτω ερωτήματα:
-
«Αν ίσχυαν όσα σήμερα προσάπτει στο ΑΚΕΛ -περί πολεμικής και λάσπης- γιατί τότε γιατί δήλωνε ότι ήθελε να συνεχίσει και για τέταρτη θητεία μαζί του;
-
Μπορεί κάποιος προοδευτικός και σκεπτόμενος πολίτης να θεωρεί -ακόμα και σήμερα- ότι είναι καλύτερα για τον τόπο που το 2023 εκλέγηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης; Και να δηλώνει δικαιωμένος που δεν εκλέγηκε ο υποψήφιος που στήριξε σύσσωμη η Αριστερά και ο προοδευτικός κόσμος της χώρας;
- Και κυρίως, είναι λογικό κι έντιμο να είναι κάποιος βουλευτής με ένα κόμμα και την ίδια ώρα να συζητά να κατέλθει υποψήφιος με άλλο κόμμα;»