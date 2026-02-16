Κριτική Αννίτας στο ΑΚΕΛ για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ: «Η Κύπρος πρέπει να είναι παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις για Γάζα»

«Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς πρωτοβουλίες δεν μπορεί εκ προοιμίου να απορρίπτεται ή να δαιμονοποιείται» υποστηρίζει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, τονίζοντας ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής απαιτούν σοβαρότητα, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε γραπτή δήλωσή της, η κ. Δημητρίου ασκεί κριτική στο ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι προσεγγίζει το θέμα μέσα από «ιδεολογικές αγκυλώσεις» και με μονοδιάστατη ανάγνωση της διεθνούς πολιτικής, μακριά από τον πολιτικό ρεαλισμό και τη σύγχρονη διπλωματική πραγματικότητα.

Τονίζει ότι η Κύπρος δεν μπορεί να είναι απούσα από διεθνείς εξελίξεις που την επηρεάζουν άμεσα, επισημαίνοντας πως και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν συμμετοχή υπό καθεστώς παρατηρητή σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη Γάζα.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου:

Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής απαιτούν σοβαρότητα, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα. Ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν την περιοχή μας και εμπλέκονται χώρες όπως οι ΗΠΑ.

Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνείς πρωτοβουλίες δεν μπορεί εκ προοιμίου να απορρίπτεται ή να δαιμονοποιείται αλλά ούτε και να εξετάζεται με το φίλτρο των ιδεολογικών αγκυλώσεων, όπως πράττει το ΑΚΕΛ.

Η τοποθέτηση του ΑΚΕΛ φανερώνει μονοδιάστατη ανάγνωση της διεθνούς πολιτικής, μακριά από τον πολιτικό ρεαλισμό και τη σύγχρονη διπλωματική πραγματικότητα.

Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι απούσα από τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα όταν και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εκφράζουν πρόθεση συμμετοχής υπό το καθεστώς παρατηρητή, για ένα θέμα που αφορά την Γάζα. Η χώρα μας αποτελεί το πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή και επιπλέον έχει ήδη διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος.

Ο ευρωπαϊκός και δυτικός προσανατολισμός της χώρας είναι αποτέλεσμα μιας επί σειράς ετών υπεύθυνης πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής, η οποία ορθά συνεχίζεται.

Η θέση ωστόσο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις που την επηρεάζουν, δεν αναιρεί την υποχρέωση της Κυβέρνησης να ενημερώνει έγκαιρα και ουσιαστικά τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία για τους στόχους και τις επιδιώξεις της.