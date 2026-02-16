Ληστεία σε περίπτερο στα Λιβάδια: 20χρονος υπό κράτηση για έξι μέρες

Υπό κράτηση θα παραμείνει για έξι ημέρες 20χρονος ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας περιπτέρου στα Λιβάδια το βράδυ της Κυριακής, όπως διέταξε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, «γύρω στις 19:05 χθες το βράδυ, ο δράστης της ληστείας εισήλθε σε περίπτερο στα Λιβάδια, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπο του με κασκόλ και αφού πέρασε στον χώρο του ταμείου, έσπρωξε τον 71χρονο ιδιοκτήτη του περιπτέρου και απαίτησε να του παραδώσει χρηματικό ποσό από το ταμείο. Αφού ο ύποπτος έκλεψε χρηματικό ποσό 20 ευρώ, τράπηκε σε φυγή πεζός».

Τη σκηνή «επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Ορόκλινης, του ΤΑΕ Λάρνακας και του ΟΠΕ Λάρνακας. Κατόπιν μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε από εξετάσεις που έγιναν από τα μέλη του ΟΠΕ, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 20χρονου. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση».

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης συνεχίζει τις εξετάσεις.