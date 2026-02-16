Ταυτοποιήθηκαν δύο εκτελεσθέντες της Καισαριανής - Αποσύρθηκαν από το eBay οι φωτό, προσπάθεια από την Αθήνα να τις αποκτήσει

Δύο πρόσωπα από τις φωτογραφίες-ντοκουμέντο που ήρθαν στο φως από τους εκτελεσθέντες της Καισαριανής φέρεται να έχει ταυτοποιήσει το ΚΚΕ.

Σύμφωνα με τον 902, από την έρευνα του ΚΚΕ προκύπτει ότι πιθανώς σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζονται ο 30χρονος Θρασύβουλος Καλαφατάκης -είναι ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο- και ο ποντιακής καταγωγής Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα αριστερά του.

Το ΚΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα και τα βιογραφικά τους στοιχεία, που άντλησε από την έκδοση της ΤΟ Ανατολικών Συνοικιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ, με τίτλο «ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Νοέμβριος 2016).

Πλέον, μένει να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του υλικού και να προχωρήσει η πλήρης ταυτοποίηση των προσώπων που εικονίζονται στη συλλογή των φωτογραφιών, που μέχρι στιγμής αποδίδονται στον Γερμανό υπολοχαγό Χέρμαν Χόιερ, που υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Batallion με έδρα τη Μαλακάσα και μετά τα Ίσθμια.

Ποιος ήταν ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης, 30 χρόνων, του Γρηγόρη και της Πελαγίας, γεννήθηκε το 1914 στον Πλατανιά Χανίων, στην Κρήτη, από εύπορη και πολυμελή οικογένεια. Ήταν ψηλός, εύσωμος, αρρενωπός και χειροδύναμος. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με τη γεωργία και τη γαλακτοκομία. Παντρεύτηκε πολύ μικρός την Αικατερίνη Χάλη και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μαρία και την Ιφιγένεια.

Από νέος, μαθητής του γυμνασίου, διακρινόταν για την επιμέλειά του και την καθαρή πολιτική του σκέψη. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ από το μέλος της Κ.Ε. Βαγγέλη Κτιστάκη και συνεργάστηκε με τους Γιώργη Τσιτίλο, Χαρίλαο Ψυλλάκη, Γιώργη Πατεράκη και τους Νίκο Μαριακάκη και Παναγιώτη Κορνάρο, που εκτελέστηκαν μαζί του την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής με τους 200 πατριώτες κομμουνιστές. Οι πιέσεις που δεχόταν σαν πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος ήταν πολλές και ιδιαίτερα από τον ενωμοτάρχη του Σταθμού Χωροφυλακής Πλατανιά, για να υπογράψει δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ. Απέρριπτε συνεχώς όλες τις προτάσεις και τις απειλές που του έκαναν.

Στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά, συνεχίζοντας τη δράση του, οργάνωσε πολλούς νέους στο χωριό του και στα γύρω χωριά. Σαν μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής έλαβε μέρος μαζί με άλλους στο αντιδικτατορικό κίνημα τον Ιούλη του 1938. Αντέδρασαν επίσης με τη ρίψη προκηρύξεων στην υποδοχή του αγγλικού πλοίου στο λιμάνι της Σούδας, που είχε προσκληθεί από τον βασιλιά Γεώργιο και τον Μεταξά. Πράξη που απαιτούσε για την εποχή εκείνη μεγάλη γενναιότητα. Συνελήφθη το 1939, δικάστηκε 5 χρόνια φυλακή και τον έκλεισαν στην επανορθωτική φυλακή Χανίων. Αργότερα μεταφέρθηκε στις φυλακές Αβέρωφ, στην Αθήνα, και από κει στην Ακροναυπλία. Στη συνέχεια πήγε στο ιταλικό στρατόπεδο της Λάρισας και στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1943 ήρθε μαζί με τους Ακροναυπλιώτες στο Χαϊδάρι. Σαν μάγειρας του στρατοπέδου φρόντιζε τους μικρούς κρατούμενους με προσεγμένο και περισσότερο φαγητό. Προς τιμήν του αξέχαστου αγωνιστή, ο Δήμος Χανίων έδωσε το όνομά του σ' έναν δρόμο στην περιοχή του Αγίου Λουκά.

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Καταγόταν από τον Πόντο. Από τους παλιότερους και καλύτερους αγωνιστές οικοδόμους. Πήρε μέρος στο συνδικαλιστικό κίνημα μόλις ήρθε σαν πρόσφυγας στην Ελλάδα το 1922-1924. Στα 1928 βγήκε στη διοίκηση της Βιομ. Ένωσης Οικοδόμων, για να ανέβει σε λίγο στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και να γίνει γενικός γραμματέας της. Στα χρόνια αυτά, 1928-1936, οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργατών-οικοδόμων. Για τους αγώνες του αυτούς πολλές φορές φυλακίζεται και εξορίζεται. Το 1936, όντας γραμματέας της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Οικοδόμων, συλλαμβάνεται από τη μοναρχοφασιστική δικτατορία της 4ης Αυγούστου, στέλνεται εξορία και από 'κει στην Ακροναυπλία. Το 1941 παραδίδεται από τους μοναρχοφασίστες στους Γερμανούς. Μεταφέρεται στο Χαϊδάρι και την 1η Μάη του 1944 τουφεκίζεται μαζί με τους 200 αγωνιστές του λαού.

Το 902 σημειώνει ότι τα βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από την έκδοση της ΤΟ Ανατολικών Συνοικιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ, με τίτλο «ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Νοέμβριος 2016), και οι φωτογραφίες από το αρχείο της Κ.Ε. του ΚΚΕ.

Στη Βουλή θα παραχωρηθούν οι φωτογραφίες-ντοκουμέντο από την Καισαριανή, εάν αποκτηθούν

Τα ντοκουμέντα που φέρεται να απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στην Καισαριανή βρέθηκαν να πωλούνται στο eBay από Βέλγο συλλέκτη. Μετά τη δημοσιοποίηση, ο συλλέκτης αποφάσισε να κλείσει τη δημοπρασία.

Ο Βέλγος συλλέκτης ανέφερε: «Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ευαίσθητου ιστορικού χαρακτήρα και συγκλονίστηκα βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να είναι έντονα και λυπάμαι που το ζήτημα χρησιμοποιείται και για πολιτικούς σκοπούς.

Μετά την έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης χθες, επικοινώνησαν μαζί μου πολλοί ιδιωτικοί συλλέκτες εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών. Αν και εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για την πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού.

Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό η νόμιμη ιδιοκτησία μου επί των φωτογραφιών. Έχουν διαδοθεί ευρέως τεχνητά αλλοιωμένες εικόνες που αφαιρούν την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, παραμορφώνοντας μάλιστα ορισμένα πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας περιττές συζητήσεις σχετικά με την αυθεντικότητα των φωτογραφιών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανήγγειλε ότι το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τη διαδικασία απόκτησης των φωτογραφιών, υπό τον όρο ότι ο κάτοχος ή το eBay θα μπορεί να αποδείξει την αυθεντικότητά τους.

Το ζήτημα συζήτησαν, επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Όπως τόνισε η κυρία Μενδώνη, το υπουργείο προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση του ιστορικού φωτογραφικού αρχείου, το οποίο και θα παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων.

Πηγή: iefimerida.gr