Με αντιρρησίες συνείδησης και απεργούς συναντήθηκε ο Τουφάν Έρχιουρμαν

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δέχθηκε τον εκπρόσωπο της Πρωτοβουλίας για την Αντίρρηση Συνείδησης, Μουράτ Κανατλί, καθώς και άλλα μέλη της κίνησης.

Σειρά επαφών είχε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν τη Δευτέρα, ο οποίος πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της τουρκοκυπριακής πρωτοβουλίας για την αντίρρηση συνείδησης, ενώ επισκέφθηκε και χώρο εργασίας στα κατεχόμενα όπου βρίσκονται σε εξέλιξη απεργιακά μέτρα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Έρχιουρμαν δέχθηκε τον εκπρόσωπο της Πρωτοβουλίας για την Αντίρρηση Συνείδησης, Μουράτ Κανατλί, καθώς και άλλα μέλη της κίνησης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία και τις εργασίες που προωθεί η εν λόγω πρωτοβουλία.

Παράλληλα, μετέβη το πρωί στις εγκαταστάσεις εταιρείας στα κατεχόμενα Κούκλια Αμμοχώστου, όπου συνομίλησε με το προσωπικό που κατήλθε σε απεργία. Ο κ. Έρχιουρμαν ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της συντεχνίας και τους εργαζόμενους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και άκουσε τα αιτήματα και τις απόψεις τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

