Κ. Παπαέλληνα: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας η ενίσχυση του κοινωνικού μοντέλου ΕΕ

Ο στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση του κοινωνικού μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα, μιλώντας στην Άτυπη Συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Social Protection Committee – SPC), που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Φεβρουαρίου, στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, κατά την εναρκτήρια ομιλία της, η κα Κλέα Παπαέλληνα ανέφερε ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός παραμένουν πολυδιάστατες προκλήσεις, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί συνεκτικές και αλληλοσυμπληρούμενες πολιτικές. Όπως είπε, η ενίσχυση των υποστηρικτικών υπηρεσιών συνιστά διαρθρωτική κοινωνική επένδυση, η οποία συμβάλλει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στη βιωσιμότητα της απασχόλησης και στη μακροπρόθεσμη κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεντρικό θέμα της θεματικής συζήτησης, όπως ανέφερε στη δική του παρέμβαση ο ΓΔ του Υφυπουργείου, Γιάννης Νικολαΐδης, αποτέλεσε ο ρόλος των υποστηρικτικών υπηρεσιών στον αγώνα για αντιμετώπιση της φτώχειας και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και ενεργοποίησης. Η συζήτηση, σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ενεργού ένταξης όλων των πολιτών στην κοινωνία, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και σε σχετικές Συστάσεις της Ε.Ε.

Η ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρει επίσης πως στο πλαίσιο της καταληκτικής συνεδρίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας κα Ulrike Neufang, ο κ. Φάνος Κουρουφέξης εκπρόσωπος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας, και η Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Katarina Ivankovic-Knezevic, τόνισαν τη σημασία της συνέχισης της στενής συνεργασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και συγκέντρωσε τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών. Στόχος της συνάντησης, προστίθεται, ήταν η ανταλλαγή απόψεων για κρίσιμα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην έναρξη των εργασιών μίλησαν επίσης η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, Ulrike Neufang, και, η Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Katarina Ivankovic-Knezevic.

Επίσης, όπως σημειώνει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην ανακοίνωσή του, οι εργασίες της συνάντησης περιελάμβαναν συζήτηση αφιερωμένη στα 25 χρόνια λειτουργίας της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, με αναστοχασμό επί της συμβολής της στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής καθώς και ανταλλαγή απόψεων για τις μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές.

Πηγή: ΚΥΠΕ