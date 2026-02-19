Επίσημη ενημέρωση στη Βουλή: Εκτός ΑΚΕΛ η Χαραλαμπίδου

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου ενημέρωσε την Ολομέλεια για την απόφαση του ΑΚΕΛ που αφορά την Βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Όπως είπε η κ. Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με επιστολή του ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου προς την Επιτροπή Επιλογής, ενημερώνει ότι η Βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν είναι πλέον μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις.

Περαιτέρω η Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Επιλογής σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΑΚΕΛ αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, τον νυν αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής, Βουλευτή Γιώργο Κουκουμά, Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις.

Επίσης ορίζει ως αναπληρωτή Πρόεδρο της Επιτροπής το Μέλος της Επιτροπής, Βουλευτή, Άριστο Δαμιανού, επίσης μέλος της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, όπως αναφέρεται στην επιστολή του κ. Στεφάνου, λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι τη διάλυση της Βουλής, και χωρίς να δημιουργείται οποιοδήποτε προηγούμενο ως προς την κοινοβουλευτική πρακτική, το ΑΚΕΛ δεν προτίθεται να ζητήσει οποιαδήποτε μεταβολή στη συμμετοχή της κ. Χαραλαμπίδου στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, ούτε την αντικατάστασή της από την θέση της επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Ο.Α.Σ.Ε.