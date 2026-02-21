Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ζητά άμεση αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας «Agora» του Φειδία Παναγιώτου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέστειλε επιστολή στους δικηγόρους του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή

Την άμεση διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρμας «Agora» ώστε να περάσει από την απαραίτητη αξιολόγηση ζήτησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με επιστολή προς τους νομικούς εκπροσώπους του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέστειλε επιστολή στους δικηγόρους του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή ζητώντας όπως διακοπεί η λειτουργία της πλατφόρμας έστω και προσωρινά «μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (ΕΑΠΔ) και την έκδοση θετικής γνώμης από την Αρχή».

Σύμφωνα με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου, η συμμόρφωση με το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση και όχι ζήτημα διακριτικής ευχέρειας.

Ως εκ τούτου, «η Αρχή αναμένει επιβεβαίωση της προσωρινής διακοπής, όπως έχει ζητηθεί γραπτώς, και θα ενεργήσει αναλόγως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της».

