Δεύτερη δημοσκόπηση της Noverna για λογαριασμό του «Πολίτη»: Ρευστό πολιτικό σκηνικό με 28,5% αναποφάσιστους

Ένα ιδιαίτερα ρευστό πολιτικό σκηνικό, με σχεδόν απόλυτη ισορροπία μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων αλλά και έντονη παρουσία μικρότερων σχηματισμών, καταγράφουν τα ευρήματα της δεύτερης δημοσκόπησης της Noverna για λογαριασμό του «Πολίτη» για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα η οποία διεξήχθη από τις 26 Φεβρουαρίου - 11 Μαρτίου 2026 και στην οποία έλαβαν μέρος 1.020 άτομα, φαίνεται ότι το παραδοσιακό μοντέλο πολιτικής κυριαρχίας των δύο μεγάλων κομμάτων εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από το παρελθόν, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται μια ισχυρή τάση πολυκομματισμού και μετακίνησης ψηφοφόρων.

Την ίδια ώρα, σχεδόν τρεις στους δέκα ψηφοφόρους δηλώνουν ακόμη αναποφάσιστοι, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τελική εικόνα των εκλογών παραμένει ανοικτή και ότι η προεκλογική περίοδος που ακολουθεί ενδέχεται να ανατρέψει ισορροπίες.

Ισορροπία μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Στην πρόθεση ψήφου επί του συνόλου του δείγματος, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εμφανίζεται οριακά πρώτος με 16,1%, ενώ πολύ κοντά ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 15,9%. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι πρακτικά αμελητέα και βρίσκεται εντός των ορίων στατιστικού σφάλματος, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η μάχη για την πρώτη θέση παραμένει ανοικτή.

Σε σύγκριση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα, τα δύο κόμματα παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα. Ο ΔΗΣΥ καταγράφει μικρή πτώση σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ενώ το ΑΚΕΛ παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα διατηρούν έναν σταθερό πυρήνα ψηφοφόρων, χωρίς όμως να καταφέρνουν προς το παρόν να διευρύνουν ουσιαστικά την επιρροή τους.

ΕΛΑΜ στην τρίτη θέση

Στην τρίτη θέση της πρόθεσης ψήφου βρίσκεται το ΕΛΑΜ με 9,6%. Το κόμμα διατηρεί σταθερή παρουσία σε μονοψήφια αλλά σχετικά υψηλά ποσοστά, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια.

Η δυναμική αυτή γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν η πρόθεση ψήφου αναχθεί μόνο σε όσους δηλώνουν συγκεκριμένο κόμμα. Σε αυτή την περίπτωση το ΕΛΑΜ φτάνει στο 13,4%, καταλαμβάνοντας καθαρά την τρίτη θέση στο πολιτικό σκηνικό.

Ενίσχυση νέων πολιτικών σχηματισμών

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι η παρουσία και η σχετική ενίσχυση νέων ή μικρότερων πολιτικών σχηματισμών.

Το ΑΛΜΑ με άνοδο σε σχέση με την έρευνα του Φεβρουαρίου εμφανίζεται στο 8,7% επί του συνόλου, ενώ στην αναγωγή των αποφασισμένων ψηφοφόρων φτάνει στο 12,2%, καταγράφοντας μάλιστα αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και δείχνοντας ότι η τρίτη θέση για το ΕΛΑΜ μάλλον δεν είναι διασφαλισμένη. Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, το οποίο καταγράφει 7% στο σύνολο (παρουσιάζοντας πτώση) και 9,8% στην αναγωγή.

Η παρουσία αυτών των σχηματισμών καταδεικνύει ότι ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος αναζητά εναλλακτικές πολιτικές επιλογές πέρα από τα παραδοσιακά κόμματα.

ΔΗΚΟ σε μονοψήφια ποσοστά

Το Δημοκρατικό Κόμμα εμφανίζεται στο 6,8% στην πρόθεση ψήφου και στο 9,5% μετά την αναγωγή. Καταγράφει μικρή άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και δείχνει ικανό να ξεπεράσει την Άμεση Δημοκρατία που δείχνει να χάνει ποσοστά. Η εικόνα αυτή εμμένει στη θέση ότι το κόμμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συσπείρωση και την επαναπροσέγγιση μέρους της εκλογικής του βάσης αλλά αν κινηθεί πέριξ του 10% υπό τις συνθήκες μάλλον ίσως σώσει την παρτίδα.

Μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων

Το πιο καθοριστικό στοιχείο της δημοσκόπησης είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο φτάνει το 28,5%. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένας στους τρεις ψηφοφόρους δεν έχει ακόμη καταλήξει στην επιλογή του.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την τελική έκβαση των εκλογών, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τη σειρά κατάταξης των κομμάτων αλλά και τη συνολική σύνθεση της επόμενης Βουλής.

Συσπείρωση κομμάτων

Η ανάλυση της συσπείρωσης των κομμάτων, με βάση το τι δηλώνουν οι ψηφοφόροι ότι ψήφισαν στις βουλευτικές εκλογές του 2021, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το ΑΚΕΛ εμφανίζει τη μεγαλύτερη συσπείρωση, με το 67% των ψηφοφόρων του να δηλώνουν ότι παραμένουν στο κόμμα. Ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 52%, το ΕΛΑΜ με 51% και ο ΔΗΣΥ με 50%.

Στον αντίποδα, η ΕΔΕΚ εμφανίζει πολύ χαμηλή συσπείρωση, μόλις 22%, στοιχείο που δείχνει ότι μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της έχει ήδη μετακινηθεί προς άλλους πολιτικούς χώρους.

Διαρροές ψηφοφόρων

Οι μετακινήσεις ψηφοφόρων αποκαλύπτουν επίσης ενδιαφέρουσες τάσεις. Από τον ΔΗΣΥ καταγράφονται διαρροές προς το ΕΛΑΜ, το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία, ενώ σημαντικό ποσοστό πρώην ψηφοφόρων του εμφανίζεται αναποφάσιστο.

Αντίστοιχα, το ΔΗΚΟ φαίνεται να χάνει ψηφοφόρους προς το ΑΛΜΑ αλλά και προς την κατηγορία των αναποφάσιστων.

Οι ψηφοφόροι της ΕΔΕΚ εμφανίζονται ιδιαίτερα κινητικοί, με μετακινήσεις προς διάφορα κόμματα, κυρίως προς το ΑΛΜΑ και το ΑΚΕΛ.

Γεωγραφική κατανομή

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά επαρχία δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στη δύναμη των κομμάτων.

Στη Λευκωσία, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ κινούνται σε παρόμοια επίπεδα, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν περίπου το 30%.

Στη Λεμεσό παρατηρείται σχετικά ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των κομμάτων, ενώ και εδώ το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει υψηλό.

Στη Λάρνακα εμφανίζεται ισχυρή παρουσία τόσο του ΑΚΕΛ όσο και του ΔΗΣΥ, ενώ στην Πάφο η εικόνα είναι πιο πολυκομματική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επαρχία Αμμοχώστου, όπου το ΕΛΑΜ καταγράφει πολύ υψηλό ποσοστό, φτάνοντας το 24% εμφανιζόμενο ως πρώτο κόμμα.

Βεβαιότητα ψήφου

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης τον βαθμό βεβαιότητας των ψηφοφόρων για την επιλογή τους.

Οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ εμφανίζονται οι πιο σταθεροί, με το 80% να δηλώνει απόλυτα βέβαιο για την ψήφο του. Πολύ υψηλό ποσοστό βεβαιότητας καταγράφεται και στο ΑΚΕΛ, με 78%.

Ακολουθούν η Άμεση Δημοκρατία με 69%, το ΕΛΑΜ με 64% και το ΔΗΚΟ με 60%. Το χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στο ΑΛΜΑ, όπου λιγότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους δηλώνουν απόλυτα βέβαιοι για την επιλογή τους.

Το κόστος ζωής και οι προσδοκίες

Η δημοσκόπηση της Noverna, αποτυπώνει επίσης με σαφήνεια τις βασικές ανησυχίες των πολιτών αλλά και τις προσδοκίες τους από τη νέα Βουλή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το κόστος ζωής και οι καθημερινές οικονομικές πιέσεις κυριαρχούν στην κοινωνική ατζέντα, ενώ παράλληλα καταγράφεται ισχυρή απαίτηση για συγκεκριμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Στην κορυφή των ανησυχιών των πολιτών βρίσκεται η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά. Το 71% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» για τις αυξήσεις τιμών, ενώ ένα επιπλέον 22% δηλώνει ότι ανησυχεί «αρκετά». Συνολικά δηλαδή το 93% των πολιτών εκφράζει έντονη ανησυχία για το κόστος των βασικών αγαθών, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ακρίβεια παραμένει το πιο πιεστικό κοινωνικό ζήτημα.

Ιδιαίτερα υψηλά στη λίστα των ανησυχιών βρίσκεται και το υδατικό πρόβλημα. Το 61% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ για την πιθανότητα περικοπών νερού, ενώ το 26% δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά. Το ζήτημα της επάρκειας νερού φαίνεται να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι περίοδοι ανομβρίας και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητα.

Παρόμοια επίπεδα ανησυχίας καταγράφονται και για το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, με 61% να δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και 27% αρκετά. Η ενεργειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό βάρος για μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Σημαντική ανησυχία καταγράφεται επίσης για τους μισθούς, τα ενοίκια και τις τιμές ακινήτων. Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες δηλώνουν ότι ανησυχούν έντονα για το κατά πόσο οι μισθοί ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος ζωής, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και για το στεγαστικό πρόβλημα. Παράλληλα, το 51% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ για την επάρκεια της μελλοντικής ή τωρινής σύνταξης.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα, αν και εμφανίζεται χαμηλότερα στη σχετική κατάταξη, εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλο μέρος των πολιτών, με το 47% να δηλώνει ότι το θεωρεί σοβαρό ζήτημα.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα σαφείς και ως προς τις νομοθετικές προτεραιότητες που θα πρέπει να θέσει η νέα Βουλή. Το 68% θεωρεί ότι η αναθεώρηση του πλαισίου για τις εκποιήσεις ακινήτων πρέπει να αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα. Παράλληλα, το 65% ζητά περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας, ενώ το 62% θεωρεί ότι πρέπει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου.

Συνολικά, τα ευρήματα της δημοσκόπησης αποτυπώνουν μια κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες οικονομικές πιέσεις και ταυτόχρονα ζητά από το πολιτικό σύστημα ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά της.

Ένα πολιτικό σύστημα σε μετάβαση

Συνολικά, τα ευρήματα της δημοσκόπησης σκιαγραφούν ένα πολιτικό σύστημα σε φάση μετάβασης. Τα δύο μεγάλα κόμματα εξακολουθούν να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, αλλά με αισθητά μειωμένα ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν.

Ταυτόχρονα, μικρότερα και νεότερα κόμματα φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, απορροφώντας μέρος των διαρροών από τους παραδοσιακούς πολιτικούς χώρους. Βασικά μιλάμε για εξακομματική Βουλή, ωστόσο η άνοδος του Volt δεν αποκλείεται να την κάνει και εφτακομματική.

Με δεδομένο το μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων, η τελική εικόνα των εκλογών παραμένει ανοιχτή. Η προεκλογική περίοδος που ακολουθεί αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών συσχετισμών δυνάμεων.

Ταυτότητα έρευνας

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ: Noverna Analytics & Research, μέλος ΣΕΔΕΑΚ και ESOMAR, για λογαριασμό της εφημερίδας Πολίτης

ΔΕΙΓΜΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 1.020 συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές με δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, μέσω τυχαίας δειγματοληψίας

MEΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: Δομημένο ερωτηματολόγιο με τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: Το δείγμα σταθμίστηκε με βάση το δημογραφικό προφίλ του εκλογικού σώματος

MEΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: +/- 2.7% σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 26 Φεβρουαρίου - 11 Μαρτίου 2026

