Άλμα: Να αποπεμφθεί άμεσα η Υπουργός Γεωργίας για την κρίση με τον αφθώδη πυρετό

Το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο εκφράζει πλήρη συμπαράσταση στους οι κτηνοτρόφους της Λάρνακας και τις οικογένειές τους, διαβεβαιώνοντας ότι, παρά τα αμείλικτα δεδομένα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρήσει η Κύπρο στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, θα σταθεί δίπλα τους, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελματική και οικονομική επιβίωσή τους και δηλώνοντας ότι η Υπουργός Γεωργίας θα πρέπει «να αποπεμφθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση και άλλες δικαιολογίες».

Σε ανακοίνωσή του το Κίνημα προσθέτει ότι το κράτος οφείλει να κινηθεί άμεσα και αποφασιστικά και χωρίς καθυστέρηση και άσκοπες γραφειοκρατίες να δώσει πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις για όλους τους κτηνοτρόφους που θα πληγούν από τις θανατώσεις ζώων, να ενεργοποιήσει έκτακτο πακέτο στήριξης του ευρύτερου κτηνοτροφικού τομέα και να διασφαλίσει την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού, απολύμανσης και υγειονομικής επιτήρησης στις πληγείσες εκμεταλλεύσεις.

Αναφερόμενο στο γεγονός ότι ο Επίτροπος Υγείας της ΕΕ δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εξαίρεσης ή παρέκκλισης από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες για τις θανατώσεις ζώων, σημειώνει ότι «ανερυθρίαστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άφηνε να καλλιεργείται η εντύπωση ότι υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα» και θέτει το ερώτημα «αν ο ΠτΔ αγνοούσε τις βασικές ευρωπαϊκές διαδικασίες και πρωτόκολλα ή συνειδητά επέλεξε να καλλιεργήσει ψεύτικες προσδοκίες στους κτηνοτρόφους, με μόνο στόχο να σώσει την εικόνα του, μετακυλίοντας στη συνέχεια την οργή τους και την ευθύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση»;