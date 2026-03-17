Συνέντευξη Χριστοδουλίδη στο Money-tourism: Η Κύπρος είναι απολύτως ασφαλής για διακοπές (βίντεο)

Το μήνυμα αυτό διατυπώνει με σαφήνεια ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στην εκτενή αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Money-tourism, σε μια περίοδο κατά την οποία ο διεθνής Τουρισμός παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Στην συνέντευξη αυτή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναλύει το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα ο κυπριακός Τουρισμός, τη στρατηγική της χώρας για την επόμενη δεκαετία και τον ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος ως σταθερός ευρωπαϊκός πυλώνας σε μια γεωγραφική περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας. Την ίδια στιγμή παρουσιάζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανθεκτικότητα του κυπριακού Τουρισμού, αλλά και της ίδιας της κυπριακής οικονομίας.

«Στόχος μας είναι η Κύπρος να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό τουριστικό προορισμό δώδεκα μηνών»

Η πορεία των τελευταίων ετών είναι ενδεικτική αυτής της δυναμικής. Μέσα σε τρία μόλις χρόνια ο κυπριακός Τουρισμός κατέγραψε αύξηση περίπου σαράντα τοις εκατό στις αφίξεις επισκεπτών και περίπου πενήντα τοις εκατό στα τουριστικά έσοδα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του προορισμού στον διεθνή τουριστικό χάρτη και ταυτόχρονα αποτυπώνει την επιτυχία ενός μοντέλου συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία και τον ιδιωτικό τομέα.

Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας η πρόοδος αυτή δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά προϊόν συστηματικού σχεδιασμού, θεσμικής σταθερότητας και στενής συνεργασίας με την τουριστική βιομηχανία.

Η κυπριακή κυβέρνηση, όπως επισημαίνει, επιλέγει συνειδητά να διαμορφώνει τις πολιτικές της μέσα από έναν συνεχή διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα. Η συνεργασία αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ευρεία σύσκεψη με τους βασικούς φορείς της τουριστικής βιομηχανίας κατά την οποία διαμορφώθηκε το κείμενο της στρατηγικής για τον τουρισμό μέχρι το 2035. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αποτυπώνει το όραμα της Κύπρου για το μέλλον του προορισμού και θέτει τις βάσεις για μια βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του τομέα.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία της φετινής χρονιάς. Όπως σημειώνει το 2026 αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τον κυπριακό τουρισμό. Η χώρα έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε δύσκολες συνθήκες και να διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ανθεκτικότητας αποτελεί η περίοδος μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όταν η Κύπρος έχασε περίπου ένα εκατομμύριο Ρώσους επισκέπτες. Μέσα από στοχευμένες κινήσεις και σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα η απώλεια αυτή αναπληρώθηκε με επισκέπτες από άλλες αγορές, όπως η Πολωνία το Ισραήλ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ενισχύθηκαν σημαντικά και οι τουριστικές ροές από κράτη του Κόλπου που εμπιστεύονται την Κύπρο ως προορισμό.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο www.money-tourism,gr, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος των προβλημάτων της περιοχής, αλλά αντίθετα λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας και συνεργασίας. Η χώρα διατηρεί άριστες σχέσεις με όλους τους γείτονες και συχνά αξιοποιείται ως χώρος διαλόγου και συνεννόησης, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως ανθρωπιστικός διάδρομος σε περιόδους κρίσεων. Η γεωγραφική της θέση σε συνδυασμό με την ιδιότητά της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καθιστούν έναν σημαντικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

«Τα αποτελέσματα στον Τουρισμό είναι απότοκος της στενής συνεργασίας κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα»

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας. Η κυπριακή οικονομία καταγράφει σταθερή ανάπτυξη -3,8% το 2025, ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη- ενώ ο τουρισμός συνεισφέρει περίπου το 14% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος διαμορφώνεται περίπου στο 50% και η ανεργία παραμένει κάτω από το 5%, γεγονός που σύμφωνα με τον Πρόεδρο επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τον καθοριστικό ρόλο του Τουρισμού στην ανάπτυξη της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου. Όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το ζήτημα που ανακύπτει σήμερα δεν αφορά την πραγματική κατάσταση στο νησί, αλλά κυρίως την εικόνα που διαμορφώνεται διεθνώς. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια σειρά διεθνών επαφών και παρεμβάσεων με στόχο να μεταφερθεί η πραγματική εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές.

«Η Κύπρος είναι απολύτως ασφαλής για διακοπές, ταξίδια και επενδύσεις»

Ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει μια σειρά πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να μεταφερθεί στις διεθνείς αγορές η πραγματική εικόνα της χώρας. Όπως αποκαλύπτει στη συνέντευξη που παραχώρησε στο money-tourism βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Ευρωπαίους αξιωματούχους και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να προβάλλεται ως ένας απολύτως ασφαλής και αξιόπιστος τουριστικός προορισμός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πρόσφατα επικοινωνία με τον Έλληνα Επίτροπο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολο Τζιτζικώστα, ενώ όπως αποκαλύπτει την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για σειρά επαφών και παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα πραγματοποιήσει συναντήσεις και συνεντεύξεις με στόχο να παρουσιαστεί με σαφήνεια η πραγματική κατάσταση στην Κύπρο και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

Μεταξύ των επαφών του στις Βρυξέλλες περιλαμβάνεται και συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλει η κυπριακή κυβέρνηση για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας και την περαιτέρω στήριξη του τουριστικού τομέα.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης υπογραμμίζει ότι η Κύπρος δεν αντιμετωπίζει ζήτημα ασφάλειας, αλλά ζήτημα εικόνας σε ορισμένες διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο και για χώρες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και ακριβώς γι’ αυτό, η κυβέρνηση προχωρά σε συντονισμένες κινήσεις ενημέρωσης σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Στρατηγικός στόχος της κυπριακής τουριστικής πολιτικής είναι η μετατροπή της χώρας σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό δώδεκα μηνών. Η Κύπρος διαθέτει τις υποδομές το φυσικό περιβάλλον και το κλίμα που επιτρέπουν την ανάπτυξη του Τουρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ήδη σε περιοχές όπως η Λεμεσός και η Πάφος πολλά ξενοδοχεία λειτουργούν σε ετήσια βάση ενώ η κυβέρνηση προωθεί πολιτικές που ενισχύουν την απασχόληση και διευρύνουν την τουριστική περίοδο.

Το μήνυμα που στέλνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τη διεθνή τουριστική αγορά είναι σαφές. Η Κύπρος αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για διακοπές όλο τον χρόνο. Έναν τόπο που συνδυάζει ιστορία πολιτισμό γαστρονομία φυσικές ομορφιές και υψηλού επιπέδου φιλοξενία. Το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αποτελεί σύμφωνα με τον ίδιο την ισχυρότερη απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι ταξιδιώτες στην Κύπρο.

Πηγή: money-tourism.gr