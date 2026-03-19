Στεφάνου: «Πρέπει να προσαρμόζουμε τις προτάσεις μας για το Κυπριακό μέσα από τη δυναμική των εξελίξεων»

Είναι μεγάλη η ανάγκη να τερματιστεί το αδιέξοδο στο Κυπριακό και να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν το 2017 διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο, τις συγκλίσεις και αξιοποιώντας το πλαίσιο Γκουτέρες, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Ευρώπης του ΗΒ, Στίβεν Ντάουτι,.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που έγινε στα γραφεία του ΑΚΕΛ, ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός επίσης ότι οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να σημειώσουν αξιοσημείωτη πρόοδο στο ζήτημα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, κάτι που έχει σημειώσει ο ΟΗΕ με διάφορους τρόπους σε σχέση με την προοπτική της ανάληψης πρωτοβουλίας από μέρους του Γενικού Γραμματέα για να προχωρήσει στις προσπάθειες για να έχουμε εξελίξεις στο Κυπριακό.

«Για μας αυτό που προέχει είναι να δούμε ποιές πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε ως ε/κ πλευρά, και εν γένει ως Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι ώστε όσο περνά από το δικό μας χέρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αναλάβει πρωτοβουλίες ο Γενικός Γραμματέας. Γιατί η παρέλευση του χρόνου δεν είναι καθόλου βοηθητική στις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού», σημείωσε.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι με τον Βρετανό Υφυπουργό συζήτησαν και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή εξαιτίας του πολέμου. «Εμείς αναδείξαμε την ανησυχία μας σε σχέση με την παραβίαση και τον παραμερισμό σε πολλές περιπτώσεις του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Μια χώρα, ένας λαός που στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και στις αποφάσεις του ΟΗΕ για να επιλυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, που είναι το κυπριακό πρόβλημα, πρόβλημα εισβολής και κατοχής από μέρους της Τουρκίας, είναι σημαντικό θέμα το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο παραμερίζονται και παραβιάζονται οι αρχές του διεθνούς δικαίου. Σημειώσαμε, υπογραμμίσαμε προς τον Υφυπουργό τη σημασία που υπάρχει έτσι ώστε το διεθνές δίκαιο να γίνεται σεβαστό. Συμφωνήσαμε να είμαστε σε επαφή», ανέφερε.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ έχει κάποιες σκέψεις και κάποιες ιδέες αναφορικά με το πώς μπορούν να αναληφθούν και ποιές πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναληφθούν προς την κατεύθυνση διάρρηξης του αδιεξόδου. «Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια», ανέφερε.

Σε ερώτηση τί αναμένει από τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο κ. Στεφάνου είπε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο με τίτλο «Οι εξελίξεις στο Κυπριακό».

«Η δική μας αντίληψη είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μας ενημερώσει για τη συνάντηση που είχε με τον ΓΓ του ΟΗΕ και θα πρέπει να κάνουμε και μία εκτίμηση και μία αξιολόγηση μέσα στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά και το ξέσπασμα των συγκρούσεων στην περιοχή. Πώς επηρεάζεται το Κυπριακό και τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να διαφυλάξουμε τις προοπτικές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», ανέφερε.

Αυτός είπε, πρέπει να είναι ο στόχος: η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν.

Σε ερώτηση εάν αυτές τις ιδέες που ανέφερε θα τις καταθέσει στο Εθνικό Συμβούλιο, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι το κόμμα του έχει ήδη καταθέσει ένα πλαίσιο προτάσεων στο Εθνικό. «Αντιλαμβάνεστε όμως ότι μέσα στη δυναμική των πραγμάτων θα πρέπει πάντοτε να προσαρμόζουμε τις όποιες προτάσεις και ιδέες έχουμε μέσα από τη δυναμική των εξελίξεων», είπε.

Εξέφρασε δε ετοιμότητα το ΑΚΕΛ να συμβάλει δημιουργικά, «να καταθέτουμε τις προτάσεις και τις σκέψεις μας γιατί η έγνοια μας είναι να τερματιστεί το αδιέξοδο και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό που θα τερματίζει την κατοχή και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό».

Αφθώδης πυρετός

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις από κτηνοτρόφους για δειγματοληψίες και θανατώσεις ζώων και την κατάσταση όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό κι ερωτηθείς αν έχουν ενημέρωση, ο Στέφανος Στεφάνου απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας πως δεν έχουν ενημέρωση, παρότι έχουν αποστείλει εδώ και αρκετές μέρες δύο επιστολές μία προς την Υπουργό Γεωργίας και μία προς τον Υπουργό Οικονομικών σε σχέση με ζητήματα που προκύπτουν από την ασθένεια, τις συνέπειες και κυρίως το πώς στηρίζονται οι κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι αναφέρεται στις αποζημιώσεις σε πραγματικές τιμές της αγοράς και πώς στηρίζονται οι κτηνοτρόφοι για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες ανάγκες που έχουν, «γιατί έχουν προσωπικό, έχουν χρέη, έχουν δόσεις, έχουν μία σειρά από άλλες υποχρεώσεις και χωρίς εισόδημα ή με μειωμένο εισόδημα αμέσως προκύπτουν άλλα προβλήματα».

Θα πρέπει επίσης, συνέχισε, να εξεταστεί πάρα πολύ σοβαρά πως αναπληρώνεται το ζωικό κεφάλαιο κι άλλα ζητήματα που προκύπτουν. Είναι ευθύνη πρωτίστως της Κυβέρνησης να το κάνει, είπε. «Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες αναφορικά με το πώς η Κυβέρνηση αντιμετώπισε το θέμα από τον Δεκέμβριο που είχαν ανακοινωθεί τα πρώτα κρούσματα στα κατεχόμενα μέχρι και τον εντοπισμό κρούσματος στις ελεύθερες περιοχές. Επιλέγουμε, όμως, πρώτα απ' όλα να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην αντιμετώπιση των συνεπειών και στη στήριξη των κτηνοτρόφων».

Ασφαλώς, συνέχισε, «θα μιλήσουμε και για αυτές τις μεγάλες ευθύνες που κατά την άποψη μας υπάρχουν για το ποια μέτρα δεν λήφθηκαν ή δεν υλοποιήθηκαν για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση».

Ερωτηθείς πότε θα το κάνουν αυτό, απάντησε πως «κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Περιμένουμε όμως να δούμε η Κυβέρνηση πώς θα κινηθεί πέραν από τις εξαγγελίες που έχει κάνει αναφορικά με την εξέλιξη της ασθένειας». Πρέπει ασφαλώς, συνέχισε, να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα για να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας.

ΚΥΠΕ