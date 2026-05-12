Showmethemoney: Πολυμερής συνάντηση στη Λευκωσία για τον GSI

Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, το οποίο πραγματοποιείται αύριο Τετάρτη στη Λευκωσία, δίνει την ευκαιρία να βρεθούν σήμερα το απόγευμα στο ίδιο τραπέζι ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Ντάν Γιόργκενσεν, οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρος Παπασταύρου και Μιχάλης Δαμιανός, ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μανούσος Μανουσάκης και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης για να συζητήσουν για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, τον Great Sea Interconnector. Την πορεία του έργου συζήτησαν χθες στο Προεδρικό, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Γιόργκενσεν με το Πρόεδρο Χριστοδουλίδη (φωτό).

Στη σημερινή συνάντηση στη Λευκωσία θα επιβεβαιωθεί και δια ζώσης το κοινό αίτημα προς την ΕΤΕπ να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του έργου (πρόκειται για την επιστολή που έστειλαν από κοινού οι κ.κ. Παπασταύρου και Δαμιανού) και να προχωρήσει στη χρηματοδότησή του με 1 δις. ευρώ. Η απάντηση της ΕΤΕπ, αν δηλαδή το έργο έχει νόημα οικονομικά και αν απαντήσει καταφατικά θα μπορέσει να το χρηματοδοτήσει, αναμένεται σε περίπου έξι μήνες. Η ΕΤΕπ ακολουθεί μια τυποποιημένη και χρονοβόρα διαδικασία για την αξιολόγηση των έργων και αυτή θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση του GSI.

Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, η Επιτροπή στηρίζει το έργο (με δηλώσεις και της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν), όπως και η ελληνική κυβέρνηση. Για την κυπριακή πλευρά οι συνομιλητές της δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς θέλει...

Τραπεζικά κέρδη και δανεισμός

Διανύουμε περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων από τις τράπεζες για το πρώτο τρίμηνο. Αποτελέσματα ανακοίνωσαν Eurobank (€103 εκατ. στην Κύπρο), Τράπεζα Κύπρου (€121 εκατ.) και Εθνική Τράπεζα Κύπρου (λειτουργικά κέρδη €26 εκατ.).

Αν αφήσουμε στην άκρη τα κέρδη -που έχουν τη σημασία τους- είναι χρήσιμο να στρέψουμε το βλέμμα μας στην πιστωτική επέκταση. Από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας προκύπτει νέος δανεισμός €1,1 δισ. το πρώτο τρίμηνο 2026. Σε ετήσια βάση προκύπτει μείωση 12% που φτάνει στο 25% στα επιχειρηματικά δάνεια. Σημαντική αύξηση που φθάνει το 24,5% σημειώνουν τα νέα στεγαστικά δάνεια. Θα πρέπει να προβληματίσει η μείωση στο σύνολο του δανεισμού, αλλά και το €1,1 δισ. δεν είναι ένα μικρό ποσό. Είναι ίσο με το ποσό που διατέθηκε στην Κύπρο στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτός ο δανεισμός είναι ικανός να υποστηρίξει την αναπτυξιακή δυναμική της κυπριακής οικονομίας.



To βρετανικό πρόβλημα

Μετά το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το Εργατικό Κόμμα να υποχωρεί σε όλη την Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία η αγορά ομολόγων έμεινε σταθερή, αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι παραμένει επικίνδυνα κοντά -ξεπέρασε το 5%- στα επίπεδα που συνδέονται με την κατάρρευση του μίνι-προϋπολογισμού της Λιζ Τρας. Το ΗΒ είναι αντιμέτωπο με τις εσωτερικές διαμάχες στο Εργατικό Κόμμα, την αδύναμη ανάπτυξη, τις ραγδαία αυξανόμενες δανειακές ανάγκες και τους φόβους ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να καταρρεύσει υπό την αυξανόμενη πολιτική πίεση.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη της ιστοσελίδας για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.